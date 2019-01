ВМРО: Ставаме единни или разтуряме “Обединени патриоти” (Обзор с реакции)

Волен: Каракачанов нямаше да е силов вицепремиер. А сега, като е, да пребори престъпността - у него е лостът

Симеонов: Изключително некоректно - уж партньори, а през медиите. А и изразите са на ниво читалище

КРИСТИНА КРЪСТЕВА

През последните месеци коалицията “Обединени патриоти” (ОП) бе под знака на скандали и междуличностни противопоставяния. Това трябва да спре. Трябва да се потърси единство около общи приоритети и да бъдат постигнати реални резултати в управлението, иначе съществуването на коалицията става безсмислено.

Такъв призив към партньорите си в малката коалиция отправи вчера ВМРО с позиция към медиите. От партията очертаха приоритетите в управлението, около които трябва да се обедини разклатеният патриотичен съюз. (Кои са те - виж долу, б.а.). След като са утвърдени от организационния ѝ съвет, ВМРО поиска дискусия по тях и в малката коалиция, и между нея и ГЕРБ.

Само при изпълнението на тези мерки имало смисъл да се остане във властта. “Да се фокусираме върху теми, които доведоха и до подкрепата на нашите избиратели. Сред тях категорично не са личните амбиции и боричкания на база его между едни или други политически фигури в ОП”, заключиха от ВМРО.

“Аз не правя реакции на ВМРО, защото без мен в парламента нямаше да има 17 души от ОП, нито Каракачанов щеше да е вицепремиер”, реагира пред “24 часа” лидерът на “Атака” и шеф на парламентарната група на ОП Волен Сидеров. И пожела: “Нека в следващите 35 г., в които не мисля да се давам, да бъде правилна подредбата - не аз, а ВМРО да правят реакции на мен. Особено когато повтарят мои идеи от 2005 г..”

Освен това Сидеров се поинтересува какво пречи на силовия вицепремиер Каракачанов да се бори с престъпността - битова и всякаква, след като е силов вицепремиер и у него са лостовете. “Промените в законите се правят в министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Досега какво е предложено? Каракачанов, just do it (Просто го направи - от англ., б.а.)”, призова Сидеров. (Какво още каза той - виж долу.)

Другият съпредседател на ОП - лидерът на НФСБ Валери Симеонов, определи пред “24 часа” като “изключително некоректно” отвореното послание на ВМРО. Първо - защото с партньори не се говори и им се дават оценки през медиите. И второ - защото в обръщението имало изрази, които го било срам да коментира, защото “политически са на читалищно ниво”.

Парламентарната група на ОП за пореден път не се събра на заседание вчера за старта на пленарната седмица. Симеонов заяви, че Сидеров не го е свикал. А лидерът на “Атака” обвини НФСБ, че са го провалили - той ги чакал, а те не отишли.

Какво предлага ВМРО

срещу “циганизацията”

и за справедливи данъци

- Изготвяне на правителствена програма за мерки срещу гетоизацията;

- Административни наказания “общественополезен труд” и “задържане под стража”;

- Единна база данни за социалните помощи и въвеждане на сумарен максимум на годишна база, строг контрол срещу злоупотреби със социални плащания, включително обвързване на получаването им със степента на социализация и грамотност;

- Намаляване на помощите за деца на несоциализираните групи;

- Доброволни отряди към МВР за охрана на обществения ред;

- Присъди за проповядване на радикален ислям;

- Закон за възрастните хора, ревизия в инвалидните пенсии и преизчисляване на старите пенсии. Пренасочване на ресурси за борба с пенсионерската бедност;

- Държавна програма за разпространение на българския език, създаване на институт “Св. св. Кирил и Методий”;

- Български паспорти за всеки българин по етнически произход без чакане, бумащина и корупционни схеми. Създаване на “Карта българин”, с която да се урежда правото на пребиваване и труд у нас на сънародниците ни от диаспората. Програма за завръщането им като демографска мярка;

- Въвеждане на начално военно обучение;

- По-справедливо данъчно облагане за богатите, включително с данък лукс. Крупните земевладелци да плащат данък върху собствеността на земята.

Бариерата на евровот да падне до

5% или бойкот, закани се Сидеров

Вече не се интересувам от тази листа, но всеки кандидат трябва да каже колко пола признава и дали иска миграция

Джамбазки нямаше ден трудов стаж, преди да отиде в Брюксел. Спести половин милион, сега иска пак

КРИСТИНА КРЪСТЕВА

Бариерата за вкарване на евродепутат, която в момента е 5,8%, да падне на 5 процента.

Такова изменение и допълнение в Изборния кодекс внася “Атака” в деловодството на Народното събрание, съобщи пред “24 часа” лидерът на партията и съпредседател на парламентарната група на ОП Волен Сидеров. Бариера до 5% е едно от трите задължителни изисквания на ЕС за провеждане на избори за ЕП, а България не го спазва, мотивира се Сидеров.

Ако свалянето на прага не мине, ще се обърна към всички малки партии, които сегашният ощетява, и организирам бойкот на европейските избори, зарече се още пред “24 часа” лидерът на “Атака”. Във фронта срещу вот по тези правила той ще привлича “Воля”, “Възраждане”, “Глас народен” и други малки партии. “Ще направя всичко възможно да отворя очите на българите и да им обяснявам какво правят хората, които изпращаме в Европейския парламент”, закани се Сидеров. Той настоява всеки, който се кандидатира за евродепутат, да подпише декларация, че ще получава не 12 000 евро на месец, а заплата, равна на тази на депутат в българския парламент, като разликата дава във фонд за лечение на болни деца. Освен това Сидеров настоява номинираните да заявяват съществуването на колко пола ще признават и какво е отношението им към миграцията.

Сегашните евродепутати да отчетат колко пари от заплати са спестили и колко са дарили, поиска още Сидеров. И кипна: “Джамбазки да декларира половин милион в сметката си, а преди да стане евродепутат, няма нито ден трудов стаж. Сега иска пак. А оня ден е гласувал мигрантите да идват и да вилнеят свободно ив Европа. Аз се боря като лъв този пакт да не минава, говоря с премиера, Джамбазки се въздържа. “Въздържал се” в Европарламента значи “да”.”

Няма тема кой ще води листата на ОП, защото никога не е ставало дума дали въобще ще има единна листа. С тези думи Сидеров опроверга слуховете, че той самият искал да е водач. “8 месеца питах партньорите дали ще сме заедно на вота, вече спрях да се интересувам”, увери той.

Джамбазки

вече издигнат

за евродепутат

Кандидатурата на евродепутата и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбазки за нов мандат в ЕП издигнаха вчера интелектуалци, общественици, доценти, професори и неправителствени организации.

На събрание в София те дадоха старт на гражданско обединение за патриотичен гарант, за чийто символ обявиха номинирания. Сред участниците бяха Андрей Слабаков, проф. Христо Смоленов и ген. Радослав Пешлеевски. Подкрепя ги и акад. Георги Марков.