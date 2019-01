Почина блус певецът Джеймс Инграм

Двукратният носител на награди "Грами", американският блус певец Джеймс Инграм, почина на 66-годишна възраст, предадоха световните агенции, цитирана от БТА.

Причината за кончината на музиканта е неизвестна. Инграм е роден през 1952 година в американския щат Охайо. Изпълнителската си кариера започва през 70-те години на миналия век, но славата го спохожда в началото на 80-те години. През 1985 г. той е съавтор на хита на Майкъл Джексън "Pretty Young Thing". Много популярен Инграм става благодарение на сътрудничеството си с певицата Пати Остин. Тяхната песен "Baby,Come to Me" през 1983 година се изкачва на първо място в класацията на сп. "Билборд". Композицията на Инграм "How Do You Keep The Music Playng" през 1985 г. получава номинация за "Оскар". Неговата песен от 1982 г. "One Hundred Ways" му носи първата награда "Грами", а втората получава за дуета си Майкъл Макдоналд в "Yah Mo B There" през 1984 г.