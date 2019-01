Спряха строежа на комплекс от 732 замъка в Турция за $200 млн

View this post on Instagram

???? ??? ??????? ????? ?????? ??????? ?? ?????.. . ????? ?????? ????? Sarot Group? ??????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ???????? ??? ???? ????? ????? ?? ?????? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ????????? ?????. ????? ?????? ?? ???????? ?????????? ??????? ?? ???? ????? ????? ????? ????? ?????? ???? ?????? ????????? ???? ?????? ??????. ????? ??????? ??????? ??????? ?? ???? ???? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ???????????? ??????? ???????? ?? ?????. ????? ??????? ???? ??? ?? ??????? ????? ?? ??? ??? ???? "????? ?????? ????? ????? ????????"? ?????? ???? ??????? ???? ?? 4 ?????? ????????.. . #burjalbabas #sarotgroup #chateaux #luxuryhousing #turkisheconomy #turkishrealestate #realestate #turkey