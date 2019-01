Румяна Бъчварова за записа на Боил Банов: Незаконен е

Питър Джаксън, режисьорът на поредицата "Властелинът на пръстените", ще заснеме документален филм за "Бийтълс", използвайки 55 часа непоказвани кадри от началото на 1969 г., предназначени за пълнометражната продукция "Let It Be", съобщи Контактмюзик. Проектът е на корпорацията "Епъл" и продуцентската компания на Питър Джаксън "Уинг нът филмс".