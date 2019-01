Доклад за най-успешните филми и тв сериали за 2018 бе публикуван в Пекин

Тези дни излезе доклад за най-успешните китайски филми и телевизионни сериали за 2018 г, подготвен от Факултета по журналистика и комуникации към Пекинския нормален университет, предава bulgarian.cri.cn.

Сред 17те най-доходоносни местни филми за миналата година драмата „Умирам да оцелея" (Dying to Survive), комедията „Detective Chinatown 2" и „Здравей г-н Милиардер"( Hello Mr. Billionaire) заемат трите топ позиции за най-популярни филми в Китай. Поредицата „Историята на двореца Йенси" (Story of Yanxi Palace) е била най-търсеното заглавие в глобален мащаб за 2018, също така и любимата тв драма на китайските зрители, се казва още в доклада.

По данни на Китайската Държавна филмова администрация, приходите в местния боксофис са надвишили 60 милиарда юана или близо 9 милиарда долара през 2018 г, което е нов рекорд. Местните заглавия са допринесли с 62.15% пазарен дял или близо 38 милиарда юана. През изминалата година видяхме и многообразие от онлайн драми, които заплениха китайските зрители и доведоха до широки дискусии в интернет пространството.

Докладът анализира избора на китайската аудитория на филми и сериали от по-широка гледна точка, като например икономическа перспектива, обществено развитие и др. Изследване сочи, че икономическата перспектива играе значителна роля за това, дали зрителите ще харесат или не дадена продукция. Онези, които са оптимистично настроени за бъдещето на китайската икономика е по-вероятно да се интересуват от филми като „Умирам да оцелея", „Здравей г-н Милиардер" и др., казва Уан Иуън, професор и заместник директор на факултета по изкуство и комуникации към университета. Нещо повече, обществени въпроси като безопасността на храните, интернет, замърсяването и грижата за възрастните хора също имат видимо влияние върху филмовите и телевизионни предпочитания на аудиторията.

„Филмите и телевизионните сериали са също и отражение на обществения живот", казва Уан Ичуан професор от Пекинския университет. Според него, това изследване ще помогне на кинотворците да следват по-добре тенденциите на китайския филмов пазар и произвеждат повече творби с отлична художествена стойност".

Уан Ичуан изрази възхищението си от огромните постижения на китайската филмова индустрия и бързото ѝ развитие през последните години. Той допълни също, че се надява да се правят повече филми и сериали с високо качество, които да обслужват нуждите на народа както и на националното развитие. „Индустрията трябва да направи всичко възможно да открие какво наистина иска да гледа аудиторията, като по този начин служи по-добре на пазара и представи китайските истории пред света", каза още експертът.