Китай с най-голям дял от международните компании на Нюйоркската фондова борса

През последните години китайски компании заемат най-голям дял от чуждестранните, които се листват на Нюйоркската фондова борса, и тази тенденция ще продължи през 2019 г., се казва в съобщение на борсата. За изминалата година общо 18 китайски компании от сектори като образование, хотелиерство, технологии и автомобилостроене, са събрали над 4 милиарда долара при първоначалните си публични предлагания. Сред най-успешните са Tencent Music Entertainment Group и водещият производител на електромобили Nio, всяка от които събра над 1 милиард долара при листването си. „Тази тенденция ще продължи, защото в Китай има невероятни компании, и инвеститорите искат да бъдат част от техния растеж", коментира Алекс Ибрахим, директор на международните капиталови пазари към борсата, съобщава "Радио Китай".

През 2018 г. на Нюйоркската фондова борса са били осъществени 25 първоначални публични предлагания на международни компании, които събраха общо 10 милиарда долара. Сред тях са бразилската PagSeguro Digital Ltd. и британските Hudson Ltd. и Farfetch Ltd.