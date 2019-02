Над 412 000 клиенти на ЧЕЗ Електро получават фактурите си онлайн

Близо 17 000 от общо 44 787 регистрации за електронна фактура през 2018 г. са направени по време на инициативата We Do Green

През последните години устойчиво нараства броя на клиентите, които предпочитат да получават сметките си по електронен път. 412 455 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД вече оцениха удобството, сигурността и екологичните ползи на електронната фактура.

През 2018 г. отказалите се от хартиения носител на сметката за електроенергия са 44 787. Близо 17 000 от тях направиха регистрацията си за електронна фактура по време на We Do Green – инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД за засаждане на дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени места в Западна България. Една от целите на We Do Green е популяризирането на електронната фактура като удобен и сигурен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природата.

По време на събитията от We Do Green над 300 доброволци засадиха 1 774 дървета на територията на Западна България. Използващите електронна фактура клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД спасиха от изсичане три пъти повече дървета. Предоставяната от Дружеството възможност за електронна фактура позволи на клиентите да намалят използването на хартия с 9 888 000 листа годишно, с което всяка година спестяват 211 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им.

Освен безспорните си екологични ползи, електронната фактура е изключително удобна за клиентите. Те я получават веднага след издаването ѝ и имат достъп до архив на месечните си сметки за електроенергия. Електронната фактура гарантира сигурна защита на личните данни, спестява време и дава възможност за лесно и практично контролиране на разходите. Тя е валиден, електронно подписан данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия. Бързото и навременно получаване на информацията за месечните задължения, сигурният достъп до данните по всяко време, осигуряват допълнително спокойствие и комфорт.

Електронната фактура е напълно безплатна. Тя може да бъде заявена на корпоративния уебсайт www.cez.bg, в центровете за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, на телефон 0700 10 010 или в офисите на Изипей. За целта е необходимо да се предостави клиентски номер, оторизационен код и имейл адрес. След регистрацията клиентите могат да следят документите си както в електронния архив на сайта, така и на посочения от тях имейл адрес.