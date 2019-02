Комбайните на New Holland – най-добрата инвестиция

От години Интерагри България следва своята стратегия в предлагането на интегрирани предложения за земеделието, като залага изключително на технологичното превъзходство на марката New Holland, доказано през годините още от времето, когато през 1952 г. Леон Клейс създава първия самоходен комбайн в Европа. Притежател на най-много патенти, заводът на New Holland за комбайни в гр. Зеделгем, Белгия притежава уникален по рода си Център за усъвършенстване, където всяка инженерна разработка възниква, за да отговори на реални клиентски нужди. Ето защо зърнокомбайните на New Holland са най-високопроизводителните и най-икономични машини на пазара. И до ден днешен комбайните CR на New Holland държат Guinness World Records по най-висока производителност в света с 800 т. пшеница за 8 ч., както и са лидери по чистота и качество на продукцията според DLG, Германия.

С търговската си политика Интерагри България се стреми да отговори на всяка индивидуална нужда на пазара, като непрекъснато обогатява своето портфолио от услуги, които правят покупката на комбайн една наистина добра инвестиция. Освен 5 години удължена гаранция от New Holland, гъвкави лизингови схеми на изплащане с лихи, започващи от 0,95% за зърнокомбайни, компанията вече предлага и заместваща машина по време на жътва, която осигурява допълнителна сигурност и спокойствие за клиента. Като всичко това е без самоучастие и без оскъпяване за клиента. Ще ви представим някои от основните технологични нововъведения, които правят зърнокомбайните New Holland рентабилна и изгодна инвестиция, с която се пести гориво, разходи за поддръжка, намаляват се разходите за поддръжка, но затова пък се увеличава количеството и качеството на продукцията.

По-нисък разход на гориво и повече мощност с двигатели FTP на New Holland.

Крайъгълен камък в политиката на New Holland е стремежът за по-ефективно и рентабилно земеделие, с грижа за околната среда. В основата на този стремеж е заложена стратегията Clean Energy Leader и иновативните двигатели. Новите модели комбайни на New Holland отговарят най-високия стандарт Tier 4B, тъй като са оборудвани с модерните двигатели от FPT модели Cursor 9, 11, 13 и 16, използващи технологията ECOBlue HI-eSCR. Доказаната технология ECOBlue, използва AdBlue, за да преобразува опасните азотни оксиди, съдържащи се в отработените газове в безвредни вода и азот. Тази система за очистване на вредните емисии не връща отработени газове към двигателя, което означава че той използва само чист и свеж въздух. Какви са ползите? Екологично чисти агрегати, които предоставят повече мощност при намалени горивни разходи.

По-висока производителност със системата DYNAMIC FEED ROLL.

Опционалният Dynamic Feed Roll, разположен точно преди роторите, увеличава скоростта на обработване на масата и допринася за по-гладък и непрекъснат процес. Едновременно с това, той автоматично пренасочва камъните към специално отделение. Допълнителната назъбена ролка, налична при всички модели, подобрява подаването на масата с до 10% при моделите с 22 инчови ротори и с до 15%, при машините използващи 17- инчови ротори, благодарение на оптимизирания път на масата.

Понижени загуби със системата OPTI-FAN.

Системата Opti-Fan компенсира гравитационните сили упражнявани върху ожънатата маса по време на жътва. Изберете желаната скорост на вентилатора при нулев наклон и системата автоматично ще променя неговата скорост при движение по склон, за да запази оптималното ниво на очистване. При движение нагоре по хълм, вентилаторът забавя оборотите, за да предотврати загубите от издухване на материала, а при движение надолу, вентилаторът увеличава скоростта, за да се избегнат натрупванията по ситата. Тази ефективна система не изисква допълнителна намеса от страна на оператора, понижава загубите и предоставя по-добро очистване.

Роторите TWIN PITCH - тайната на ненадминатата ефективност на световните рекордьори.

Стандартните Twin Pitch ротори разполагат с 44 елемента, подобряващи производителността при различни условия на жътва. Те са изключително подходящи за влажни условия, където повишават работния капацитет с до 10%. Освен това можете ръчно да регулирате оборотите на масата

около роторите за още по-добро представяне на вашата машина.

Роторите Twin Pitch Plus са стандартни за модела CR10.90 и разполагат с овършаващи пръти с размер 75 мм., за по-добър процес на овършаването. Предлагат се два различни комплекта, което позволява на операторите да избират и лесно да преминават към оборудване за ориз и други култури. Варианта за стандартните S-ротори също все още се предлага.

Системата за автоматично настройване на скоростта на сламотръсите Opti-

Speed подобрява производителността с до 10%.

Системата за автоматично настройване на скоростта на сламотръсите Opti-

Speed се предлага за машините с фиксиран очистващ блок, както и при тези със самонивалиращ се очистващ блок (Self-Leveling). Тя предоставя огромно предимство и подобрява производителността с до 10%. Уникална за индустрията. New Holland позволява на оператора да регулира скоростта на

сламотръсите в зависимост от условията на жътва. Просто изберете една от четирите настройки: пшеница, царевица, рапица или ориз и вашият комбайн автоматично ще настрои скоростта на сламотръсите в зависимост от културата, и условията на полето. Когато се изкачвате по наклон нагоре, скоростта на сламотръсите намалява, за да може всяко зрънце да остане в машината, а когато се спускате надолу, скоростта се увеличава, за да се предотвратят натупванията и неефективното сепариране. Съвместната работа на системата с технологиите Opti-Fan™ и Opti-Clean™ позволява машината да поддържа 170-240 об./мин. скорост на сламотръсите, което осигурява върхова ефективност при жътва.

Системата SELFLEVELING осигурява ненадмината ефективност и степен на очистване.

При моделите CX7-8 и CR самонивелиращият се очистващ тракт е идеален за жътва предимно на равен терен и предоставя забележителен ъгъл, за ненадминато очистване, благодарение на оптималния поток на въздух. Стандартният самонивелиращ се очистващ тракт автоматично регулира ъгъла си до 17%, за да неутрализира негативния ефект от страничните наклони. Освен това предотвратява струпването на маса при завои в края на реда, спомагайки за равномерното разпределение и ненадмината ефективност.

Технологията с роторен сепаратор гарантира върхово качество на сепарирането.

Чрез него повече зърно се отвежда към допълнителна контра, където се създава допълнително триене и по този начин се повишава качеството на отделяне. Битерът Straw Flow завършва тази допълнителна сепарация и

насочва културата към сламотръсите. Системата Opti-Thresh™ подобрява овършаването и се адаптира към степента на узряване на културата и добива, чрез регулиране на позицията на задната част на контрата. Когато контрата е затворена се постига ъгъл на обгръщане от 121 градуса. Когато контрата се отдалечава от барабана, триенето се намалява и по този начин се повишава качеството на сламата. Промяната на позицията на контрата при системата OptiThresh™ вече е много лесно. Това я прави лесна и удобна за използване. Системата Multi-Thresh™ с две регулируеми позиции на контрата на роторния сепаратор дава възможност за работа с различни култури, при различна степен на влажност. Тези настройки се предлагат в допълнение на двускоростния роторен сепаратор.

Системата INTELLICRUISE подобрява производителността.

Автоматичната система за подаване на ожънатата маса IntelliCruise напасва

работната скорост на машината в зависимост от количеството и качеството на

постъпващата маса. Сензор, поставен на елеваторите постоянно следи нато-

варването, така че в райони с по-нисък добив, работната скорост автоматично се увеличава, което гарантира, че комбайнът работи с пълн капацитет, без значение от разликите в добива в различните сектори.

119% по-малко начупване на зърното при роторни комбайни – доказани с тестове резултати.

Независимо полево изследване, проведено от лидерите в тестването на земеделска техника – DLG, Германия, показва, че роторните комбайни постигат до 119% по-малко начупване на зърното в сравнение с машини използващи хибридната технология. Единственият патент за производство на двуроторни комбайни е собственост на NEW HOLLAND , раздработили Twin Rotor технологията в началото на 70-те години на миналия век. В днешни дни тя се влага в комбайните CR и е перфектно синхронизирана с всички останали

системи и инженерни решения, за да гарантира оптималното качество на зърното и сламата.

Системата EVEREST гарантира същата ненадмината производителност, както и при жътва в равно поле.

Сламотръсните модели CX7.90, CX8.70, CX8.80 и двуроторните комбайни CR 7.90, CR8.80 и CR8.90, оборудвани с иновационната система Everest, са проектирани така, че успешно да противодействат на всички негативни влияния на жътвата при склон. Моделите CX и CR Everest осигуряват безупречна поддръжка на оптималната хоризонтална позиция на овършаващия и сепариращ тракт. Те компенсират странични наклони до 20%, оптимизират подаването на ожънатата маса към ситото и ви предоставят същата ненадмината производителност, както и при жътва в равно поле. Системата Еверест може да работи и съвместно с познатата до сега Self-leveling, за 100% ефективност при наклон до 36%. Това съчетание повишава капацитета на комбайна, дори и при жътва в изключително тежки условия. Кабината запазва хоризонталната си позиция при наклони до 20%. Това означава по-малко умора за оператора и по-висока концентрация. Системата Еверест е напълно интегрирана и не променя външната структура или размери на машината.