Откриха мъртъв гърбат кит насред амазонската джунгла (Снимки)

A baleia jubarte encalhada em Soure, ilha de Marajo, era um filhote de cerca de um ano de idade e 8 m de comprimento. A carcaca foi encontrada a mais ou menos 15 m da praia. Devido as macromares, comuns na Costa Norte do Brasil, e totalmente compreensivel que uma carcaca va parar dentro do manguezal. Nao e um animal adulto, nem tao grande como parece nas imagens. #bichodagua #biodiversidade #amazonia #icmbio #resexsoure