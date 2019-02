Сините китове не рискуват, разчитат на паметта и опита си

Най-едрите животни в света - сините китове се придвижват всяка пролет по на север от мястото си за размножаване през зимата - морето край брега на Коста Рика, и поемат към западното крайбрежие на САЩ, за да се хранят с крил, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Миграцията на сините китове, които тежат по над 100 тона, е изследвана отдавна, но досега бе неизвестно как избират маршрута си. Дали се приспособяват, за да следят в реално време районите, в които има изобилие от крил? Дали се придвижват винаги на едни и същи дати?

Резултатите от ново американско изследване сочат, че паметта на сините китове ги насочва, за разлика от повечето сухоземни животни, които често се отклоняват от ежегодните си маршрути, за да се приспособят към вариациите в източниците на храна.

Както и китовете, крилът също се придвижва към брега след смяната на сезона. Понякога обаче е закъснял или е избързал. Това не променя нищо в поведението на китовете. Те предпочитат да не поемат рискове, свързани с изтощаване при преследването на крила. Било констатирано, че маршрутът им съответства на средните показатели за пиковете в придвижването на крила през последните 10 години. "Те се осланят на паметта си и придобития опит", заяви Бриана Ейбрамс от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ.

Шейсет сини кита били следени ежедневно с помощта на спътници от 1999 г. до 2008 г. Концентрацията на крил била следена индиректно от три спътника посредством количеството хлорофил в океана. Хлорофилът показва наличието на фитопланктон, с който се храни крилът.

"За пръв път бе установено, че сините китове не приспособяват в реално време миграциите си в зависимост от храната", отбелязаха учените.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.