Бившият адвокат на Тръмп ще го обвини за "Уикиилйкс", имот в Москва и подкуп срещу мълчание

Бившият личен адвокат на Доналд Тръмп Майкъл Коен възнамерява да свидетелства днес, че президентът на САЩ е знаел предварително за изтичането на имейли, което би навредило на съперничката му от Демократическата партия Хилари Клинтън на президентските избори от 2016 г., предаде Ройтерс.

Според предварителен текст на показанията на Коен пред комисия на Камарата на представителите той ще каже също, че Тръмп е ръководил преговорите за недвижим имот в Москва по време на предизборната кампания въпреки твърденията на американския президент, че няма бизнес интереси в Русия, предава БТА.

В текста на показанията си Коен нарича Тръмп "расист, измамник и лъжец" и заявява, че ще представи документи в подкрепа на твърденията си.

Коен заявява, че Тръмп му е наредил да плати 130 000 долара на порноактриса, известна с псевдонима Сторми Даниълс, за да прикрие негова любовна връзка с нея, в нарушение на законите за финансиране на предизборни кампании. Тръмп също така е казал на Коен да излъже първата дама Мелания Тръмп по този въпрос.

Former Trump personal attorney Michael Cohen talks to reporters after testifying behind closed doors before the Senate Intelligence Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., February 26, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque