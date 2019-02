Тръмп се гневи в Туитър: Не гадайте какво ще кажа на Ким

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува медийното отразяване на подготовката на втората му среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и заяви, че ще положи големи усилия да постигне напредък по денуклеаризацията на Северна Корея, предаде Ройтерс.

"Това са все лъжливи отразявания (гадаене) какви са намеренията ми по отношение на Северна Корея", написа Тръмп в Туитър малко преди да напусне хотела си в Ханой и да се срещне с Ким на вечеря.

През последните седмици много медии заявиха, че американският президент държи непременно да сключи някаква сделка с Ким, и се чуха критики, че срещата на върха е била твърде прибързано организирана, отбелязва Ройтерс.

"Ким Чен-ун и аз ще положим големи усилия да договорим нещо за Денуклеаризацията, а след това да превърнем Северна Корея в Силна Икономика. Смятам, че Китай, Русия, Япония и Южна Корея ще са много полезни!", туитна Тръмп.

U.S. President Donald Trump waves after a meeting with his Vietnamese counterpart Nguyen Phu Trong (not pictured) at the Presidential Palace, ahead of the second U.S.-North Korea summit, in Hanoi, Vietnam February 27, 2019. Luong Thai Linh/Pool via Reuters