Тръмп обвини бившия си адвокат, че е лъжесвидетелствал пред Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че бившият му адвокат Майкъл Коен е предал на издатели книга, в която го описва в благоприятна светлина, в разрез със свидетелските му показания пред Конгреса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В Туитър Тръмп написа, че непубликуваният ръкопис на Коен е "любовно писмо" към него и че Конгресът трябва да изиска този текст като доказателство, че показанията на адвоката тази седмица са били "мошенически" и "нечестни".

Коен каза пред комисия на Камарата на представителите, че Тръмп е "расист", "измамник" и "мошеник". Той свидетелства, че Тръмп е използвал вътрешния си кръг, за да прикрива твърдения, за извънбрачни връзки, които го уязвяват политически, и че е лъгал за бизнес интересите си с Русия в предизборната кампания през 2016 г.

"Конгресът трябва да изиска копие от новата книга на Майкъл Коен, даден на издатели неотдавна", написа Тръмп в Туитър. "Ще ви се завъртят главите, като видите лъжите, превратното представяне и несъответствията с показанията му в четвъртък. Все едно е друг човек! Той е напълно опозорен!".

Коен даде показания публично пред конгресната комисия за надзор в сряда и при закрити врата пред комисията по разузнаването в четвъртък.

Според съобщения от миналата година Коен е подготвил книга, благоприятна за Тръмп, и е имал договорка с издателство "Хачит", преди проблемите му със закона да сложат край на сделката.

Говорителят на Коен Лани Дейвис каза вчера, че Коен е получил "значителен аванс" преди близо година за "предложение за книга за това как той възприема Доналд Тръмп. В последствие Коен предпочел да не продължава да работи по това". Дейвис добави, че "президентът отново излъга".

В показанията си пред конгресната комисия в сряда Коен потвърди, че се е опитал да продаде книга, озаглавена "Trump Revolution: From the Tower to the White House, Understanding Donald J. Trump" (Революцията Тръмп: от Тръмп тауър до Белия дом, как да разбираме Доналд Тръмп",без до уточнява на коя дата, предаде Франс прес.

Сайтът "Дейли бийст" съобщи за този проект през май миналата година. Сайтът посочи, че бъдещият издател "Сентър стрийт" се е оттеглил след като ФБР претърси офисите и дома на Коен през април м. г.

В началото на 2018 г. Коен все още беше близък с Тръмп и се смяташе за експерт в президентството. Затова книгата по всяка вероятност щеше да е ласкателна към стопанина на Белия дом, посочва АФП.

На връщане от Виетнам, президентът намекна вчера в Туитър , че е виждал поне част от ръкописа, определен като "любовно писмо до Тръмп".

По-малкият син на Тръмп Доналд младши, също подчерта в туит, че Коен "предложи книга, в която казва, че Доналд Тръмп не е лъжец", изпълнена с "хвалебствия" към баща му и обвини адвоката, че е сменил лагера, след като е бил подработен от демократите.

Очаква се през май Коен да започне да излежава тригодишна присъда. В сряда той каза пред комисията по надзора: "Невероятно е, че бях дотолкова хипнотизиран от Доналд Тръмп, че бях склонен да върша неща в негов интерес, за които знаех, че са напълно погрешни".

Запитан от депутат републиканец дали сега, когато е лишен от адвокатски права и без доходи, е готов да се ангажира никога да не пише книга, Коен отговори просто "не".

Това не е първият бивш адвокат на президент, обърнал се срещу него. Джон Дийн - бивш юридически съветник на президента Ричард Никсън, свидетелства срещу него в аферата Уотъргейт, а впоследствие написа няколко книги, припомня АФП.