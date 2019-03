Българските вина Kabile на „Вила Ямбол“ спечелиха 7 медала на конкурс във Франция

За поредна година избата се прибира с най-много отличия за родни напитки

Българската винената серия Kabile, кръстена на античния тракийски град, спечели медали на един от най-престижните световни винени конкурси Vinalies Internationales. Състезанието се проведе в началото на март в Париж, а резултатите бяха съобщение тази седмица.

Изба „Вила Ямбол“ взе 8 от 17-те отличия за български вина. Абсолютен рекордьор е марката Kabile със седем медала. Двa са златни – за Kabile Сира 2017 и Kabile Мерло и за Каберне Совиньон 2016.

„Вила Ямбол“ печели и други шест сребърни отличия. Пет от тях отново са за вина в серията Kabile: за розето, за Мерло Резерва, за Каберне Совиньон Резерва, за Шардоне, за Мавруд и Каберне Совиньон. Серията може да се намери в повечето магазини у нас на цени 8-9 лева.

Другото сребърно отличие е за тероарното вино на „Вила Ямбол“ от микрорайон Болярово от Каберне Совиньон.

За втора поредна година избата от Ямбол печели най-много медали за България на Vinalies Internationales – миналата година се прибра с пет отличия.

Тази година в конкурса Vinalies Internationales бяха изпратени 3340 проби от 45 държави. Състезанието се провежда под патронажа на OIV (Международна организация по лозата и виното).

Световни винени експерти, разделени в групи между 5 и 7 човека, дегустират „на сляпо“ пробите. По регламент двама от членовете на всяка комисия трябва да са французи. Накрая председателят на комисията обобщава направените коментари за всяко вино и ако е необходимо, специалистите обсъждат, докато се оформи единно мнение.

Ето какво коментира журито за златния медалист Kabile Сира: „Оставяме се да бъдем съблазнени от изтънчените аромати на сладки подправки, с нотки на конфитюр от малини, вишна и виолетки. Вкусовите ни рецептори ликуват под въздействието на меките и гладки танини, нотките на черен шоколад и касис“.

За другото българско вино във златен медал - Kabile Мерло и Каберне Совиньон 2016, експертите посочват: „Това вино с цвят тъмна череша ни напомня разходките в гората в търсене на горски плодове. Следва завръщане в кухнята, където приготвяме фини конфитюри с аромати на ванилия и къкрещи червени плодове, чието ухание се разлива в цялото помещение. Вкусът е също толкова богат и приятен.”

От конкурса с три отличия тази година се прибира и New Bloom Winery. Избата спечели два златни медала за розетата от марките Face to Face и PIXELS, актуална реколта 2018 г. Розето Face to Face е от сортовете Каберне Совиньон и Марселан, а PIXELS е от Гренаш. Много рядко се случва чуждо розе да получи медал на конкурс във Франция. Отличието представя България в нова светлина като качествен производител на този тип вина.

Повечето български вина, наградени със златни медали, са от традиционни френски сортове, което дава висока оценка за родното производство и е поредното доказателство, че то отговаря на световните тенденции и международни стандарти.