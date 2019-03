Плюшената играчка Земя на Илон Мъск посети руския пилотиран кораб "Союз" (Видео)

Плюшената играчка под формата на Земята, която пристигна на Международната космическа станция /МКС/ с американския частен пилотиран кораб "Дракон", производство на "Спейс екс", посети руския "Союз", предава ТАСС. Агенцията цитира съобщение на канадския астронавт Давид Сен-Жак в страничката си в Туитър, написано от името на "плюшения гост". "Днес посетих кораба "Союз". Различни космически кораби, но еднакви закони на физиката", написа Сен-Жак, който пренесе синята играчка от американския на руския пилотиран кораб, предава БТА. Пилотираният кораб "Дракон", конструиран от компанията на Илон Мъск, се скачи с МКС на 3 март. Маневрата беше осъществена в автоматичен режим, благодарение на новата установка, монтирана на орбиталния комплекс през 2016 година. Новият американски космически апарат представлява модифицирана версия на товарния "Дракон". Сегашният изпитателен полет, с който пътува синята играчка, изобразяваща Земята, беше осъществен без екипаж, припомня агенцията.

(1/2) Earth’s 3rd day was busy! Briefings on how we manage trash and how to work the controls for @csa_asc Canadarm2 (no, you cannot take it for a spin!), then a lesson on Soyuz descent with @Astro_DavidS (our lifeboat to get home in an evacuation, have to keep skills sharp)... pic.twitter.com/2n1hEZzj8J — Anne McClain (@AstroAnnimal) March 6, 2019

Earth’s 3rd day started with getting the blood (plasma?) pumping! First the treadmill, then weights - he even got some deadlifts in with me. It is important to exercise every day, not just for our muscles but also to protect our bones from losing density in microgravity. pic.twitter.com/gIsiKt4K8S — Anne McClain (@AstroAnnimal) March 6, 2019

.@AstroAnnimal welcomes humans aboard the first @SpaceX #CrewDragon to visit the station and introduces two special guests, Ripley and Little Earth, ushering in the era of @Commercial_Crew. #LaunchAmerica pic.twitter.com/QqzEEgDWzt — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

