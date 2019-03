Оръжие и военна техника на площада в Благоевград (Снимки)

Певецът Хозиър смая пътниците в нюйоркското метро, като изпълни на живо свои песни, акомпанирайки си на китара, на станция "Рокфелер сентър", съобщи сайтът на ирландското радио и телевизия РТЕ, цитиран от БТА. В сряда вечерта ирландският изпълнител пя в метрото своя световноизвестен хит "Take Me To Church" от 2014 г.