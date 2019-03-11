Вижте последното видео на руска двойка, заснето минути преди фаталния полет в Етиопия

https://www.24chasa.bg/novini/article/7341456 www.24chasa.bg 11.03.2019 21:51; 24 часа онлайн     
Екатерина Полякова и Сергей Вяликов Снимка: Инстаграм

Видео, заснето от руска двойка, минути преди фаталния полет на "Етиопиън Еърлайнс", се появи в социалните мрежи. Кадрите са заснети от бившия руски модел Екатерина Полякова. Тя заедно със съпруга си и още 155 души загинаха  в самолетна катастрофа, след като Боинг 737 Макс-8 по маршрут Адис Абеба – Найроби се разби шест минути след излитането си от международното летище "Боле", информира "Метро".

Професионалният парашутист Сергей Вяликов изглежда нервен преди да се качи на самолета, въпреки че е опитен пътешественик. На видеото се вижда и самолетът на летището в Адис Абеба. "Час и половина трансфер и летим към Кения", пише Екатерина към видеото. Кения е била мечтана дестинация и за двамата. Двамата са работели на едно и също място - една от най-големите финансовиинституции. 

Приятелка на Екатерина споделя, че тя е била изключително жизнен, любезен и сърдечен човек. "Те започнаха да излизат още, когато бяха студенти. Заедно завършиха второто си висше. Имаха огромни планове за живота. Не можем да повярваме, че си отидоха по този начин".

Последният пост на Катя в инстаграм гласи: "Точно преди една година бяхме в Азия, а сега летим за Африка. Това още веднъж доказва, че ние сами рисуваме рамки и граници.
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Нихрена все не случайно в этой жизни. Я вам отвечаю. Я должна была учиться в РГУ, Саша в радике, но на другой специальности. Моя история такая: весь 11 класс я учила обществознание дабы сдавать по нему ЕГЭ, потом ездила из Таганрога две недели подряд в Ростов на курсы в РГУ, так как на тот момент ЕГЭ они не принимали и для поступления надо было писать отдельно экзамен в институте. В итоге я получила высокие баллы по ЕГЭ и на отлично написала внутренний экзамен. Приехав в Ростов, узнать результаты, я не волновалась вообще, мне почему-то стало все равно. Увидев себя в списках, почувствовала удовлетворение от того, что я это сделала. Но по дороге домой поняла, что я не буду здесь учиться. До сих пор не знаю, почему я так решила. ? А раз не Ростов, то Таганрог. Про Москву тогда почему-то никто не подумал. Позвонили знакомому из радика, он посоветовал поступать на его кафедру. Сказал: физики не будет, атвичаю. Ага. Шоб тебе снился физик в стрингах до скончания времён. ? В общем, отдала доки и умчала с родителями на море. Даже не присутствовала при зачислении, с моими баллами я проходила на все специальности. ? Вот так я оказалась в группе недопрограммистов А-68. Всем привет?? ? История Саши: как и многие в Таганроге собирался поступать в Радик, но на другую специальность. В 11 классе у него случилась любовь морковь и ЕГЭ пошло под откос. Написал хорошо, но баллов не хватило. ? И вот мы в одной группе и... не общаемся вообще до середины 3 курса. Он считает, что я чика мажор, а я как истинная чика его просто не замечаю. Как там раньше модно в контакте было: кошку не интересует, что о ней говорят мыши? Экватор все изменил. Надеюсь все знают значение этого слова? мы первый раз собрались всей группой и тут понеслось. До этого момента мы и не подозревали, что у нас такая веселая и классная группа. Очень часто собирались у Сашиной бабушки побухать в беседке на природе. Ну и может сила бухлишка, а может сила моего ржача как у истинной лэди, в общем как-то присмотрелись друг к другу и все, вот уже 7 лет никак не насмотримся? А ещё я всегда говорила, что не буду встречаться с одногруппником, а тем более работать вместе с будущим мужем. Ой, такая дура была?

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Так как Испания большая страна, расстояния тут тоже не маленькие. Мы уже проехали 1500 км и это ещё не конец. ? Дороги хорошие, как и везде в Европе. Часть из них платные. Испанский сайт платных дорог полная хрень. Не стоит ему верить. Перед отъездом мы посчитали примерную сумму, вышло что-то в районе 20-30 евро на один день. В итоге, 10 евро это наш максимум за все время путешествия. ? Ездим в основном, по серпантину, мозг уже превратился в кашу. Но это того стоит. Виды огонь? ? В качестве навигатора используем Гугл карты на телефоне. Никаких проблем. ? В городе оставляем машину на платных подземных парковках. В горах на организованных парковках, сейчас не сезон, все бесплатные. ? Арендовали машину, как и в прошлый раз, заранее. На сайте Goldcar. Так как нас трое, взяли авто побольше. Хотели Ситроен Кактус, а дали нам Рено Каптур, тоже неплохо. ? Позже выложу пост из серии, что почем? ? ? P.S. В прошлом посте с Mont-rebei не загрузилась фотка с видом на лестницу в скале, выкладываю ещё раз. Оцените масштабы. ... #испания #жизньпрекрасна #spain #congostdemontrebei #alexkatetrip

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