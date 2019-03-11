Вижте последното видео на руска двойка, заснето минути преди фаталния полет в Етиопия

Видео, заснето от руска двойка, минути преди фаталния полет на "Етиопиън Еърлайнс", се появи в социалните мрежи. Кадрите са заснети от бившия руски модел Екатерина Полякова. Тя заедно със съпруга си и още 155 души загинаха в самолетна катастрофа, след като Боинг 737 Макс-8 по маршрут Адис Абеба – Найроби се разби шест минути след излитането си от международното летище "Боле", информира "Метро".

Професионалният парашутист Сергей Вяликов изглежда нервен преди да се качи на самолета, въпреки че е опитен пътешественик. На видеото се вижда и самолетът на летището в Адис Абеба. "Час и половина трансфер и летим към Кения", пише Екатерина към видеото. Кения е била мечтана дестинация и за двамата. Двамата са работели на едно и също място - една от най-големите финансовиинституции.

Приятелка на Екатерина споделя, че тя е била изключително жизнен, любезен и сърдечен човек. "Те започнаха да излизат още, когато бяха студенти. Заедно завършиха второто си висше. Имаха огромни планове за живота. Не можем да повярваме, че си отидоха по този начин".

Последният пост на Катя в инстаграм гласи: "Точно преди една година бяхме в Азия, а сега летим за Африка. Това още веднъж доказва, че ние сами рисуваме рамки и граници.