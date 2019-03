Барабанистът Хал Блейн, свирил с Франк Синатра и Елвис Пресли, почина на 90 г. (Видео)

Барабанистът Хал Блейн, свирил в класически хитове на музикални величия от ранга на Франк Синатра, Елвис Пресли и "Бийч бойс", почина на 90-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Блейн е починал от естествена смърт в дома си в Палм дезърт, Калифорния.

Научавайки за кончината му, Брайън Уилсън от "Бийч бойс" пише в Туитър: "Хал Блейн беше толкова невероятен музикант и приятел, че е трудно да го опиша с думи. От него научих много. На него до голяма степен се дължи успехът ни. Хал беше най-великият барабанист".

През 2000 г. Хал Блейн е част от първата група студийни музиканти, въведени в Залата на славата на рокендрола. Миналата година барабанистът беше почетен с награда "Грами" за цялостно творчество.

Блейн е свирил в класики като "Strangers in the Night" на Франк Синатра, "Return to Sender" на Елвис Пресли, "Good Vibrations" на "Бийч бойс", "Mr. Tambourine Man" на "Бърдс", "California Dreaming" на "Мамас енд папас, "Bridge Over Troubled Water" на Саймън и Гарфънкъл.

Според някои сведения Хал Блейн е свирил в 35 000 песни. По собствените му думи около 6000 е по-точната бройка, с която също е сериозен претендент за титлата най-записван барабанист в историята.