Германия е парализирана от невъзможен избор

От десетилетия страната гледа как парите се стичат към нея. Сега обаче световният търговски ред се разпада.

Световният търговски ред, на който се крепи германският просперитет, се разпада, а Ангела Меркел не знае какво да направи по въпроса.

Политиката "Америка на първо място" на президента Доналд Тръмп принуждава Германия да направи невъзможния избор между САЩ и Китай, докато силата, стояща зад модерния икономически успех на страната, се изправя срещу тази, която е ключът за бъдещия й растеж.

Резултатът е политическа парализа в момент, когато съюзниците на Германия иска тя да поеме политическо лидерство.

По редица въпроси, от търговия до киберсигурността и международната данъчна реформа, Меркел е спъвана от страха да не се противопостави на ключовите търговски партньори на страната си. Вътрешният кръг на Меркел се опасява, че всяка твърда позиция създава риск от ответна реакция, която би могла да тласне напрежението извън контрол, твърдят източници, запознати с мисленето на тези хора.

Същевременно ситуацията става все по-неотложна. Икономиката се забавя, популистите, тласкани напред от Тръмп, печелят терен в целия Европейския съюз, а стратегическите съюзници на Меркел разработват планове как да отклонят още страни от многостранната система, на която тя държи. Отчаянието й става все по-очевидно.

"Нима се разцепваме на малки парченца от пъзел, като всеки мисли, че може да разреши проблемите най-добре сам?", запита Меркел миналия месец на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Ако случаят е такъв, като германски канцлер мога да кажа само, че нещата изглеждат зле за нас", заяви тя.

Меркел е решена да продължава да протяга ръка на Тръмп

В окото на бурята е мощната автомобилостроителна промишленост на Германия, която и без това се бори да се справи с прехода към ерата на самоуправляващи се електрически коли.

Тръмп заплашва да наложи мита на вноса на европейски автомобили. Такъв ход би засегнал особено тежко Mercedes-Benz, BMW и подразделението на Volkswagen - Porsche. Евентуални американски мита биха свили германския автомобилен износ с около 18,4 млрд. евро (20,7 млрд. долара), сочи изследване на мюнхенския икономически институт Ифо (Ifo).

Въпреки враждебността на Белия дом и недоволството на французите, Меркел е решена да продължи да протяга ръка на Тръмп. Германският лидер иска САЩ възможно най-бързо да бъдат включени в преговори за по-широко търговско споразумение и се опасява, че европейски ответни мерки на митата биха могли да ескалират до пълномащабен трансатлантически търговски конфликт, посочва източник, запознат с правителствената позиция.

Спорът за автомобилите е показателен за това как Германия се чувства все по-неловко в геополитиката. От десетилетия страната се облагодетелства от международна търговска система, направлявана Запада и подкрепяна от военната мощ на САЩ. Правителството просто стои настрани и гледа как износът си върви.

Сега обаче това време свърши. Тръмп пося съмнения в ангажимента си да защитава американските съюзници в НАТО, популистите в Европа повеждат опозицията срещу свободната търговия и отправят предизвикателства към основните принципи на членството в ЕС. Китай пък предлага алтернативен източник на финансиране на по-слаби страни като Италия, Португалия и Гърция, които са недоволни от изискването на Германия бюджетите да се затягат.

"Германия е в хватката на дилемата на променящи се търговски модели и не знае как да реагира", казва Себастиан Дулиън, анализатор в Европейския съвет за международни отношения.

В резултат Меркел се лута между ангажираност и упорство. Понякога тя се опитва да ухажва както САЩ, така и Китай. Друг път изразява силна национална позиция в отговор на заплахите, макар все още да не е изпълнила обещанията си.

Сред въпросите, по които канцлерът зае твърдо становище, е съдбата на новия газопровод до Русия. Меркел държи на позицията си за проекта "Северен поток-2" въпреки гръмките оплаквания на САЩ от засилваща се зависимост от Москва и европейските опасения, че с него ще отслабнат позициите на Украйна. Правителството освен това затегна правилата за чуждестранните придобивания в опит да предпази германските технологии от икономически съперници като Китай, според новата промишлена стратегия за Германия на министъра на икономиката Петер Алтмайер.

В повечето области обаче желанието на канцлера да избягва неприятности пречи на Германия, а често и на ЕС, да заеме позиция.

"Правителството изостава от събитията"

Стремежът на Франция да бъде изкован единен европейски фронт за борба с трудно разбираемите данъчни структури на интернет гиганти като Amazon.com Inc, Alphabet Inc. и Facebook Inc. е друга жертва на германската предпазливост. В отново в центъра на всичко отново е автомобилната промишленост.

Френският план предвижда технологичните компании, повечето от които на практика са с централи в САЩ, да бъдат облагани с данъци според страната, където правят продажбите си, вместо според тази, в която са произведени услугите им. Това е плашещ прецедент за експортна сила като Германия, особено в момент, когато Тръмп се опитва да накаже автомобилостроителите й.

Така че вместо да застане начело заедно с Франция, администрацията на Меркел иска да изчака да се появи международен консенсус, който да й осигури прикритие, според информиран източник.

Финансовият министър Олаф Шолц иска да обвърже САЩ с международно споразумение преди инициативата за европейски дигитален данък да е напреднала. Французите междувременно въвеждат данъка на национално ниво въпреки липсата на подкрепа от най-важния им партньор.

"Правителството изостава от събитията", посочва Керстин Андрее, депутат от партията "Зелени", участваща в икономическата комисия на германския Бундестаг.

"Стратегическата икономическа политика е игнорирана", допълва тя.

(От БТА)