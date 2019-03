Адвокатът Томов, който в САЩ съди БНБ, две банки и още 20 българи, е получил $ 300 000 от Цветан Василев и КТБ

В делото, образувано в Окръжния съд на Ню Йорк по американския закон РИКО, името на банкера беглец изненадващо не е сред ответниците за неслучилия се морски проект в Балчик

В края на януари 2019 г. в Окръжния съд на Ню Йорк е образувано дело по американския закон РИКО, който се отнася за “корумпирани организации”, от три фирми и от варненския адвокат Захари Томов срещу над 24 ответници.

Спорът е за имоти в българския град Балчик и за един нереализиран проект - “Силвърбийч”. Делото е срещу Българската народна банка, бившите квестори на КТБ Лютов и Костадинчев, The Bank of New York Mellon, Първа инвестиционна банка, бизнесмените Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и политика Делян Пеевски.

От историята, описана върху над 190 страници в исковата молба, свързана с недвижими имоти, кредити, договори, анекси, прихващания, цесии, банкови сметки и мексикански облигации, прави впечатление, че отсъства Цветан Василев. Неговото име също би трябвало да се намира в листата на ответниците. Неофициално се твърди, че той е скритият собственик на офшорката “ЕФВ Интернешънъл Файненшъл Венчърс Лтд”, която също попада в списъка на участниците в “заговора”.

В иска няма нито една дума за това, че

банкерът беглец

е подсъдим

именно за

организиране на

престъпна група

за източването на КТБ и че се укрива над 4 г. от българското правосъдие. И то след като са налице достатъчно доказателства, свидетелства, одитни доклади (включително от международната разследваща компания “Аликспартнърс”), доклад на специалната парламентарна комисия и дори писмено обобщение от страна на прокуратурата, че “моделът КТБ” е представлявал финансова пирамида, отпускала необезпечени кредити за милиарди на свързани с Василев кухи дружества.

Съмненията, че зад всичко стои банкерът, се подхраниха и от факта, че кампанията РИКО прилича твърде много на тази по закона “Магнитски”, дори говорителите по темата бяха и са едни и същи, а и адвокат по делото отново се оказа българин - Силвия Ролински. Тя е била началник на кабинета на покойния днес Стоян Ганев. Юристката е в екипа му по времето, в което той оглавява Генералната асамблея на ООН.

Така или иначе, развитието по това дело тепърва предстои - както по допустимостта на производството на територията на САЩ (оказа се, че подобно дело вече е било прекратено в Тексас, но тогава е спестен акцентът КТБ - което също показва, че между случая с имотите в Балчик и фалита на КТБ връзката е била измислена впоследствие), така и евентуално по същество.

Приятелство

за $ 300 000

обаче показва повече от топла връзка между един от ищците по РИКО - Захари Томов, и бившия мажоритарен акционер в КТБ Цветан Василев. Тази връзка може да компрометира цялата конструкция, изложена пред американския съд, защото показва зависимост и създава обосновано съмнение, че и това производство, подобно на “Магнитски”, обслужва Цветан Василев.

Единственият от страните по делото РИКО, който до момента е дал изявление, е варненският адвокат Захари Томов. Макар в телевизионното си интервю пред Люба Кулезич (известна, че мултиплицира само гледната точка на Цветан Василев) юристът да преповтори написаното в иска, думите му изглеждат като част от медийния сценарий РИКО.

В иска на Захари Томов пред американския съд е спестен съществен момент - за вероятно адвокатски хонорар от 300 хил. долара, който по-късно става личен влог в КТБ през 2014 г.

“Силвърбийч” е проект, замислен върху 1000 декара земя около Балчик и предвиден за реализиране от фирмата “Еър Пропърти Дивелопмънт”, която е с американско участие.

Идеята е за изграждането на комплекса да бъдат инвестирани над 400 милиона долара. Една част от тези пари са отпуснати от Първа инвестиционна банка. Проектът обаче не е реализиран. В исковата молба се твърди, че кредитът от ПИБ не е използван по предназначение за строежа, а с него неправомерно са закупени мексикански облигации.

На следващ етап, когато става ясно, че “Силвърбийч” няма да има - нито банките, нито американските “инвеститори” финансират проекта, “Еър Пропърти Дивелопмънт” е обявено в несъстоятелност, а земята е продадена от синдика. Купувач е основният кредитор - ПИБ, а парите, които тази банка плаща, след това се озовават в КТБ.

След фалита на банката на Цветан Василев вземането е продадено от ПИБ на други фирми, които пък прихващат свои насрещни задължения към фалиралия трезор.

От всичко описано става ясно, че единственият потърпевш от тази схема вероятно е самата ПИБ, защото платените от нея ефективно, и то на практика два пъти, десетки милиони левове в по-голямата си част все още не са получени обратно.

В исковата молба по РИКО адвокат Томов обаче пропуска изцяло ролята както на Цветан Василев в този случай, така и своята собствена.

Хронологията е следната. През 2008 г. КТБ по нареждане на Цветан Василев отпуска на дружеството “Проджект Къмпани Дивелопмънт” АД 10 млн. евро банков кредит, обезпечен единствено с ипотека върху 299 дка поземлен имот, представляващ “дървопроизводителна гора” в околностите на Балчик, собственост на - “Ол Сийз Пропърти 2” ООД.

Срокът за погасяване на кредита е само 5 месеца, но по познатата схема, действала в пирамидата КТБ, той многократно е удължаван с анекси.

Управител по това

време на “Ол

Сийз Пропърти 2”

е Чавдар

Ангелов,

днес ответник по делото РИКО, а самото дружество пък е ищец по същото дело (разбира се, неговата роля също е спестени на американския съд).

Макар в исковата молба адвокат Силвия Ролински (включително и като пълномощник на Захари Томов) да твърди, че “Ол Сийз Пропърти 2” е само инвеститор в проекта “Силвърбийч”, оказва се, че то участва, макар и пасивно, в схема за отклоняване на 3,5 милиона евро от парите на вложителите в КТБ.

На 3.05.2011 г. дружеството “Еър Пропърти Дивелопмънт” е обявено в несъстоятелност (част от земята за изграждането на “Силвърбийч” са и тези 299 декара, заложени в полза на КТБ), а към този момент дългът на “Проджект Къмпани Дивелопмънт” към КТБ възлиза на около 6 милиона евро.

На 22.06.2011г. банката на Цветан Василев цедира (прехвърля) част от дълга - 3,5 млн. евро, на фирмата “Финанс инженеринг”, управлявана от Генади Табаков, бивш директор в ЦКБ (в тази банка Василев работи през 2000 г. като брокер).

“Финанс инженеринг” е свързано с КТБ фирма - съдружник е в ТЕЦ “Хасково” с една от основните фирми бушони на Василев - “Афлик”. През 2012 г. този дълг е прехвърлен на “Сийк Фаундейшън” ЛЛС, регистрирано в щата Мисури, САЩ, чийто пълномощник е адвокат Захари Томов.

В схемата се оказва замесен и друг варненски адвокат - Владимир Скочев, пълномощник на “Финанс инженеринг”, а до 2006 г. и съдружник в “Ол Сийз Пропърти 2”.

И за двете прехвърляния няма видими документи дали е заплатена реално цена - както в полза на КТБ, така и спрямо “Финанс инженеринг”. От годишните отчети на "Финанс инженеринг" се вижда, че това дружество е било кредитополучател за над 7 милиона лева от трезора на Василев.

Оперативната му дейност не предполага приходи, които да позволяват подобни разплащания, а дори и такова плащане да е налице, вероятността същото да е привидно, а произходът на средствата отново да е от КТБ, е голяма.

На 20.02.2012 г. синдикът на “Еър Пропърти Дивелопмънт” включва “Сийк Фаундейшън” ЛЛС в списъка на ипотекираните кредитори, а в началото на 2013 г. Захари Томов успява да се снабди и с изпълнителен лист за това вземане и образува изпълнително дело (с което сумата набъбва и с допълнителни разноски).

Като краен резултат вземането от 3,5 милиона евро е предявено за плащане пред синдика на “Еър Пропърти Дивелопмънт” Ганка Кольовска, която на свой ред включва “Сийк Фаундейшън” ЛЛС в списъка на кредиторите и в първата частична сметка за разпределение, изготвена на 18. 11.2013 г. Няколко дни след това Кольовска подава молба да бъде освободена като синдик, а

на нейно място

е назначен

Мартин

Апостолов

- днес е един

от обвинените

за участие в организирана престъпна група за пране на пари от КТБ.

Вероятно в един по-ранен период и в нарушение на правилата при разпореждане с осребрено имущество от масата на несъстоятелността сумата вече е била платена на “Сийк Фаундейшън” ЛЛС.

Съмнение, че това се е случило, навежда писмо, с което “24 часа” разполага, изходящо от адвокат Захари Томов и адресирано до частния съдебен изпълнител в Търговище Анелия Загорова. (Виж факсимилето на 13-а стр.)

Писмото е от 5. 08. 2013 г. и в него се заявява, че “Сийк Фаундейшън” ЛЛС дава съгласието си да бъде заместено като взискател по изпълнителното дело от синдика на “Еър Пропърти Дивелопмънт” “въз основа на извършеното плащане от масата на несъстоятелността на “Еър Пропърти Дивелопмънт” АД за удовлетворяване на вземането от “Проджект Къмпани Дивелопмънт” АД по изпълнителния лист. Тоест излиза, че Захари Томов като пълномощник на “Сийк Фаундейшън” ЛЛС е получил сумата.

Дори обаче милионите по някаква причина да не са били “усвоени”(делото по несъстоятелност на “Еър Пропърти Дивелопмънт” пред Търговищкия окръжен съд изобилства от жалби на засегнатите страни), достатъчен е фактът, че сумата с произход КТБ се е озовала в чуждестранно дружество под контрола на Захари Томов и е била надлежно включена в списъка на приетите вземания (и то на привилегированите такива, обезпечени с ипотека), както и в сметката за разпределение.

Лична среща

и финал на една

добре свършена

“работа”

Каква е ролята на Цветан Василев, става ясно няколко месеца по-късно, когато едно от дружествата му бушони - “Никкомерс”, предоставя на 31.01.2014 г. “заем” на адвокат Захари Томов от точно 300 000 щатски долара, или около 8% от вземането, реализирано от “Сийк Фаундейшън” ЛЛС.

Сметката в “Никкомерс” е захранена на 24.01.2014 г. от друго дружество от орбитата на Василев - “Юлинор”, отново с основание “заем”, като произходът на тези средства е от самата КТБ.

Най-вероятно това е обичаен хонорар за “спасяването” на 3,5 милиона евро, които, вместо да се върнат в банката, вероятно са заминали за чужбина, откъдето само Василев и Томов знаят за какво са използвани.

Захари Томов е оставил получения хонорар? Оставил го е като депозит в самата КТБ като негови лични средства, както става ясно от списъка на вложителите, изготвен от синдиците на КТБ.

Според прочутите вече дневници за посетителите при банкера показват, че Томов бил в кабинета на Цветан Василев на 22.01.2014 г., което напълно съвпада с хронологията на отпуснатите 300 000 щатски долара.

Годината вече

е 2019-а и

очевидно е

дошло време

за връщане на

“услугата”

След провала на “Магнитски” случаят с имотите в Балчик се явява идеален за следващата медийна кампания на Василев, този път по закона РИКО.

А ако делото все пак тръгне “по същество”, със сигурност американската прокуратура в щата Мисури, където е регистрирано “Сийк Фаундейшън” ЛЛС, би проявила интерес “изпрани” ли са били на територията на САЩ по описания по-горе начин 3,5 милиона евро от пирамидата КТБ.

Не е ясно дали тази “дребна афера” за няколко милиона е била пропусната на фона на изчезналите милиарди във вече повдигнатото обвинение на Цветан Василев пред Специализирания наказателен съд.