New Bloom Winery – новият разцвет на родното винарство започна в Западна Тракия

Избата представя модерното лице на българското вино

Откакто списание Wine Enthusiast определи Тракийската низина като втората най-добра винена дестинация в света, погледите са насочени към този регион и всичко, което правят винопроизводителите там. Днес отиваме на гости в изба, която с модерните си вина затвърждава положителния имидж на добрия тероар на България. Това е New Bloom Winery.

Името буквално означава „нов разцвет“ (bloom – от англ. цвят, цъфтеж, цъфтене, разцвет, свежест) и отговаря точно на това, което се случва през последните години в град Съединение – истинско разцъфване на винопроизводството, по модерен начин.

Избата притежава 6000 дка собствени лозови масиви, което е голямо предимство за проследяване и гарантиране на качеството на продукцията. Масивите на New Bloom Winery са разположени в най-слънчевата част на Тракия - землищата на селата Найден Герово, Правище и Драгомир. Отглежданите собствени сортове грозде са както популярните Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Сира, Шардоне, Совиньон Блан и Мускат, така и нетрадиционните и нови за страната ни сортове като немските Дорнфелдер, Регент и като Глера - сортът, от който в Италия се прави Просеко.

За гарантиране на високото качество на вината времето на гроздобера се избира внимателно, гроздето се бере на ръка, сортира се ръчно, транспортира се в малки касетки и се подлага на минимална обработка, за да се запази в най-голяма степен силният характер на сорта. New Bloom Winery е място, където виненото любопитство среща най-модерните технологии, а класическите методи на отглеждане са съчетани с най-съвременните тенденции и подходи.

Вината на избата се разпределят в три серии – Verano Azur, Pixels и Face to Face (F2F).

Verano Azur e първата марка, лансирана от избата. Ще го разпознаете по смелия дизайн на етикетите и цветната и жизнерадостна визия. Етикетите са дело на Йордан Желев, а вината се затварят с удобна винтова капачка.

PIXELS е изцяло едносортова серия на New Bloom Winery, в която основен акцент са иновациите.

Серията Face to Face (F2F) е най-високият клас вина на производителя, който се предлага в специализирани магазини и ресторанти. Именно под бранда Face to Face излезе и първата реколта на червения сорт Дорнфелдер. Днес това е запазен знак във визитната картичка на производителя. Марката включва още Совиньон блан, Шардоне, розе и купаж от Каберне Совиньон, Сира и Регент.

През последните години няма международен конкурс, на който избата да е участвала и да не се е прибрала с медали. Миналата година техният Совиньон блан Face to Face се нареди сред най-добрите в света на конкурса Los Angeles International Wine Competition с най-високата възможна награда – Best of Class. PIXELS Глера намери място в селекцията на в. Washington Post за най-разхлаждащи напитки на лятото.

2019 също се очертава успешна за New Bloom Winery. Техните розета Face to Face и PIXELS получиха златни медали на Vinalies Internationales, a PIXELS Совиньон блан е със сребро.

Джорджо Армани е казал, че „Елегантността не означава да изпъкнете, а да бъдете запомнени". Това с пълна сила важи за вината New Bloom Winery.