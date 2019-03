Доклад на „Делойте": Частният сектор в Китай трябва да се фокусира върху иновациите в задържането на кадрите

Частните предприятия в Китай са изправени пред дисбаланси в своето иновативно развитие, като повечето от тях се фокусират върху продуктовите нововъведения, а не толкова върху управлението на персонала, услугите, пътища за финансиране и други аспекти на цялостния бизнес, се казва в нов доклад на „Делойте Китай", посветен на корпоративното управление, информира bulgarian.cri.cn.

Според проучване на агенцията, 58,5% от частните китайски компании поставят основен акцент върху въвеждането на нови ключови технологии, които според тях ще им дадат най-големи конкурентни предимства както във вътрешен, така и в международен план. Едва 30,2% обаче се опитват да открият начини иновативни модели за управление на своя персонал, и само 15,1% правят нововъведения в услугите, които осигуряват, или начините, по които се финансират.

„Иновативното развитие сред китайските частни компании е небалансирано. И точно тук се формира пропастта между тях и успешните транснационални корпорации", коментира Джао Дзиен, старши партньор в програмата за най-добре управляваните компании на „Делойте".

Друг проблем е привличането и задържането на висококвалифицираните кадри. Според доклада, 35,3% от частните компании не плащат конкурентни заплати. Около 20% нямат добра система за оценка на професионалните качества или достатъчно силна корпоративна култура, която да задържа служителите им.

За по-доброто разбиране и анализиране на цялостния управленски и операционен статус на китайските частни предприятия, „Делойте Китай", заедно с Банката на Сингапур, Бизнес училището към Хонконгския университет за наука и технологии, китайското издание на „Харвард Бизнес Ривю" и Шънджънската федерация на търговците, стартираха през август миналата година програмата за най-добре управляваните компании. Към момента тя е идентифицирала 23 подобни фирми, като критериите за оценка са тяхната стратегия, способности и ангажираност, и финансова устойчивост. Най-голям брой те са в Пекин и Шънджън, съответно с шест и пет подобни компании, сред които Skyworth Group Co Ltd, производителят на медицинско оборудване Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd и веригата ресторанти Haidilao International Holding Ltd.

„Като цяло, частните компании в Китай се фокусират повече върху бизнеса, отколкото върху управлението и търсят бърз ръст, вместо устойчивост. Когато една компания стане достатъчно голяма, тя трябва да отчита устойчивостта на своите приходи и ръст, както и социалните си отговорности", казва Уйлям Чоу, вицепрезидент на „Делойте Китай".

През последните години частните компании се оформиха като основният двигател на китайската икономика. Те осигуряват над 50% от приходите на страната и формират над 60% от БВП, инвестициите в дълготрайни активи и преките чуждестранни инвестиции. Над 80% от работните места в градовете и 90% от новооткритите позиции са в частния сектор.