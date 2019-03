Почина легендарният рок идол Скот Уокър (Видео)

Певецът, автор на песни и продуцент Скот Уокър, прочул се като част от поп групата "Уокър брадърс", почина на 76-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Уокър брадърс" се прочуват през 60-те години на миналия век с хитове, сред които "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" и "Make It Easy on Yourself."

Скот Уокър впоследствие продуцира множество песни, филмова музика и самостоятелни албуми.

Роден в Охайо, САЩ, през 1943 г. като Ноел Скот Енджъл, Скот Уокър започва кариерата си като студиен басист. Музикантът променя името си, когато се присъединява към "Уокър брадърс", и се премества в Лондон. Впоследствие Скот Уокър получава британско поданство.

"Уокър брадърс" се радват на огромна популярност във Великобритания по времето, когато на музикалната сцена в страната доминират "Бийтълс" и "Ролинг стоунс". Хитовете на поп групата жънат успехи и в САЩ. Скот Уокър напуска формацията, когато "Уокър брадърс" са близо до върха във финансово отношение, за да преследва самостоятелна кариера.

Като солов изпълнител Уокър издава множество добре приети албуми. Музикантът се присъединява отново към "Уокър брадърс" за последен съвместен албум през 80-те години на миналия век.

Скот Уокър е продуцирал многобройни проекти на други изпълнители и е считан за влиятелна фигура в света на музиката.

Отдавайки почит към музиканта, фронтменът на британската група "Рейдиохед" Том Йорк пише в Туитър: "Вестта за кончината на Скот Уокър ме натъжи. Той оказа голямо влияние върху "Рейдиохед" и върху мен самия, показвайки ми как да използвам гласа си и думите".

"Скот Уокър беше абсолютен музикален гений", гласи посланието в Инстаграм на певеца и музикант Марк Алмънд от "Софт сел".