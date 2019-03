Тереза Мей загуби трима министри и важен вот за Брекзит

Английският премиер Тереза Мей загуби трима министри и важно гласуване в парламента. Брекзит вече е в ръцете на депутатите, след като те приеха с 329:302 гласа предложението на бившия министър на консерваторите сър Оливър Летуин, според което ще има серии от индикативни гласувания, които да изберат пътя за напускане на ЕС. Те започват в сряда. Очаква се в тях да бъдат включени по-меки опции за Брекзит и дори възможност за оставане в ЕС.

Трима министри напуснаха правителството, за да бъдат сред 29-те бунтари от консерваторите, които гласуваха срещу премиера си. Първи подаде оставка енергийният Ричард Харингтън, след това го последваха външният Алистър Бърт и Стив Брин, на здравеопазването.

Харингтън обвини в писмо Тереза Мей, че си играе с живота на хората.

British Prime Minister Theresa May leaves the Houses of Parliament, in Westminster, London, Britain, March 25, 2019. REUTERS/Henry Nicholls