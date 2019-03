Комисар Мария Габриел открива две конференции в София

На 29 март (петък) от 09:00 часа в сградата на Съюза на юристите в София българският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще открие дискусия на тема "Фотографията: права за снимане и публикуване съгласно Закона за защита на личните данни" по покана на Асоциацията на професионалните фотографи и Съюза на младите юристи. Toва съобщиха от Представителството на ЕК в България.

Веднага след това, от 09:50 часа в София Тех Парк Мария Габриел ще се включи в откриването на международната конференция "Educate to create 2019 - Impact of Artificial Intelligence on Higher Education". Събитието се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с комисар Габриел, като тази година фокусът ще бъде върху влиянието на изкуствения интелект върху висшето образование.