Огромни надуваеми гърди се появиха в Лондон, насърчават кърменето (Снимки)

Огромни надуваеми гърди започнаха да се появяват в различни части на Лондон в рамките на кампания, свързана с насърчаване на кърменето от страна на британските майки, съобщава в."Метро". Акцията възнамерява да бъдат снети табутата относно кърменето на бебета на публични места. Надуваемите гърди, използвани в кампанията, са с различна големина, варираща от 3 до 6 метра. Изобразената женска анатомия е с различни цветове на кожата. Проведени проучвания във Великобритания сочат, че 45 процента от британските майки изпитват неудобство да кърмят своите пеленачета на публични места заради натрупани предубеждения в обществото, предава БТА. Гигантски надумваеми гърди бяха окачени на култови обектив в столицата, като Лондонското око, небостъргача "Шард", Уестминстърския дворец и др.

Humps for 250 yards #FreeTheFeed #ElviePump We’re up and about in London this morning smuggling breasts onto rooftops! Why? Because we’re making a stand to support and empower women to feed their babies when they want where they want! pic.twitter.com/cKtjhorqwB — Elvie (@elvie) March 31, 2019

WOMEN DON'T feel embarrassed or ashamed for feeding your babies in public. The more it's seen, the more normal it will become. #freethefeed pic.twitter.com/yQzhxbPWK3 — Piera Frangelli (@PieraFrangelli) April 1, 2017

Did you spot an Elvie boob in London today? Discover our #FreeTheFeed campaign here: https://t.co/OibKRRbjbl or head over to our Instagram channel! #London pic.twitter.com/9MDRGWKz4v — Elvie (@elvie) March 31, 2019

