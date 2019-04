Китай рекламира инициативата "Един пояс, един път" на мащабен форум в Пекин

Китай възнамерява да демонстрира разширената и подобрена версия на инфраструктурната си инициатива "Един пояс, един път" на внушителен форум.

Пет години след като китайският президент Си Цзинпин представи амбициозната си инициатива "Един пояс, един път", предвиждаща изграждане на инфраструктурни обекти на няколко континента, Китай организира голямо събитие, на което да представи как планът е подобрен.

Инициативата привлече солидни критики през годините. Противниците й твърдят, че липсва прозрачност, екологичните разпоредби се заобикалят и, освен всичко останало, тя се използва като инструмент на прокарване на влияние.

САЩ и други страни обвиняват Китай, че залага "дългови капани" за по-малките, по-слабо влиятелни страни. Критиките се натрупаха когато Шри Ланка трябваше през декември 2017 година да предаде контрола върху пристанище, след като не можа да си позволи да изплати задълженията си.

През последните месеци обаче "Един пояс, един път" отбеляза и някои победи. Миналия месец Италия стана първата страна от групата Г-7, която се присъедини към инициативата. Ход, който бе определен като спорен от Западна Европа и САЩ.

Малайзия, която се отказа от железопътен проект по "Един пояс, един път" заради дълговото си бреме, по-рано този месец възобнови плановете за строителството му, при това на цена с две трети по-ниска от първоначалната.

Швейцария също се готви да се присъедини към инициативата по-късно през април.

Очаква се Китай да заложи на всички тези добри новини на втория форум "Един пояс, един път", който ще се проведе в Пекин на 26 и 27 април.

Ще присъстват световни лидери, сред които руският президент Владимир Путин, швейцарският президент Ули Маурер, президентката на Непал Бидхя Деви Бхандари, малайзийският премиер Махатхир Мохамад, италианският Джузепе Конте, пакистанският Имран Хан и австрийският канцлер Себастиан Курц.

Китайското правителство възнамерява да представи "Един пояс, един път 2.0" - проект, който се е разраснал и обхваща над 120 страни, сред които са и повече от половината страни членки на ЕС, и включва нови измерения като "Полярен път" и "Дигитален път", посочва Тереза Фалън, директор на Центъра за изследвания на Русия, Европа и Азия в Брюксел.

Първоначално Си представи планове за сухопътен "пояс", който да включва построяване на железопътни линии, пътища, мостове и тръбопроводи, и "път", съставен от морски транспортни маршрути. Китай заяви, че като цяло ще инвестира един трилион долара в инициативата, като същевременно периодично дава конкретни финансови обещания.

Пън Нян, изследовател в Националния институт за изследвания на Южнокитайско море, очаква повече участници, отколкото имаше на първия форум "Един пояс, един път" през 2017 година. Според него китайското правителство може да обяви и нови инвестиции, макар не големи флагмански проекти като икономическия коридор "Китай-Пакистан", който е на стойност 60 милиарда долара.

"Пекин иска да покаже на света, че е отговорна сила и иска да използва инфраструктурната дипломация, за да разпространи влиянието си по света", посочва Том Милър, автор на книгата "Азиатската мечта на Китай: изграждане на империя по новия Път на коприната" ("China's Asian Dream: Empire Building Along the New Silk Road" - бел. прев.).

Китайското правителство ще цели да докаже, че се е поучило от грешките си и върви към правене на бизнес по по-прозрачен и професионален начин, допълва експертът.

С присъединяването на Италия и няколко страни от Източна и Южна Европа към инициативата "в Европа има силен страх, че Китай играе на принципа "разделяй и владей"", отбелязва Милър.

Европейските лидери изразиха опасения, че китайските инфраструктурни и енергийни проекти заобикалят законите и регулациите за околната среда и трудовия пазар. В Сърбия и Босна и Херцеговина например Китай строи ТЕЦ-ове на въглища, въпреки че се представя за световен лидер в борбата с климатичните промени.

Тези опасеният се засилват от търговската война между Китай и САЩ, при която Вашингтон взема на прицел китайските планове да участва в изграждането на 5 Джи мрежа в Европа, Австралия и Нова Зеландия. Американското правителство заяви, че страните, които работят с китайски конгломерат Huawei по разширяването на телекомуникационните си мрежи, се излагат на рискове за сигурността.

Китай иска да покаже, че се е поучил от случаи като временно замразеният железопътен проект в Малайзия и сега е по-склонен да споделя рисковете и отговорностите със страните домакини, а може би и с трети страни, посочва Ван Ивей, професор по международни отношения в Китайския народен университет.

През последните няколко години САЩ, Япония и Европа обявиха проекти за инфраструктурни инвестиции в отговор на инициативата "Един пояс, един път". Развиващите се страни ще спечелят от по-широките възможност за избор, отбелязва Фалън. Последните няколко години обаче показаха също така, че западните страни, най-вече Европа, оставят човешките права на заден план при икономическите си отношения с Китай, подчертава тя.

ЕС и Китай например обявиха "ключово" инвестиционно споразумение този месец, в което не се споменава задържането на представители на мюсюлманското малцинство в западния китайски район Синцзян в лагери.

"Първоначално китайците бяха амбициозни и двусмислени. С времето можем да видим, че има известна стратегия за "Един пояс, един път". Според мен страните трябва да влязат в тези връзки с отворени очи и да осъзнаят, че има и геополитически проблеми", казва Фалън.

(Oт БТА)