До 10 г. употребяваните дрехи в Америка ще задминат по продажби новите

64% от жените в Америка са склонни да пазаруват дрехи от магазини за дрехи втора употреба. Това е ръст с 25% за период от 3 години. Един на всеки трима души на възраст 25-37 години ще си купи дрехи втора ръка през 2019, съобщава TredUp.

Секънд хенд пазаруването привлича всички възрасти, но Милениалите и Бейби-Бумърите са най-много, а ръстът отчетен в последните години, е предизвикан от покупките на дамите на възраст между 18 и 37г.

Увеличеното потребление на дрехи втора употреба в световен мащаб се дължи до голяма степен на напредъка в технологиите и възможността да се продава и препродава онлайн с качествено обслужване и добра визуализация на поръчваните стоки. Появиха се големи платформи за препродаване и модерни онлайн магазини, които промениха сектора и дадоха свобода на хората в избора и пазаруването на такива дрехи.

“Наемането и преизползването ще се увеличава, тъй като потребителите продължават да искат да са различни и модерни, но тяхното отношение към притежанието и устойчивостта се променят“ се казва в статията за променящите се тенденции в търговията на дребно (Shoptalk x Robin Report on “75 Ways Retail Will Change in the Next Decade”.

Устойчивостта се превръща от мода в необходимост и приоритет, като ръста на потребителите, предпочитащи брандове, които се съобразяват с екологията през последните 5 години е 15 пункта. (57% през 2013 до 72% през 2018). „Етичното пазаруване винаги се е асоциирало с лукс, заради ценовата разлика... Добрата новина е че живеем в златните години на пазаруването на дрехи втора употреба.“ Казва Elizabeth Sergan От Fast Company

Втората употреба удовлетворява 2 от най-големите нужди на потребителите от Инстаграм поколението – непрекъснато да сменят стила си и да бъдат възприемани като екологично съзнателни. Препродаването стимулира ротацията, а не натрупването на дрехи и удовлетворява желанието на хората да намалят количеството на изхвърлените на боклука дрехи.

Търговците на дребно се адаптират, тъй като потребителите все по-малко пазаруват с идеята да имат нещата за дълго, а по-скоро искат да ги използват докато им трябват. 40% от потребителите, според проучването организирано от TredUp, обмислят цената, на която могат да продадат продуктите след употребата им, още преди да са ги закупили. Това е почти 2 пъти повече отколкото преди 5г.

Прогнозите са, че до 2028 г. продажбата на дрехи втора употреба ще превиши тази на нови дрехи с около 50%. Към момента пазарът за дрехи втора ръка в щатите възлиза на 24 милиарда долара, сравнено с 35 милиарда за новите.

Втората употреба стремглаво взема пазарен дял от Бързата мода, като средния потребител на секънд хенд е заменил покупката на 8 нови артикула с такава на стари през последните 12 месеца. Това са средно 260$ от общия бюджет за дрехи (средния клиент на магазини втора употреба в Америка харчи по 32.52$ за артикул).

Ако искат да се съобразят с развиващите се тенденции, големите брандове производители на нови дрехи ще трябва да си партнират със секънд хенд бизнеса или да предлагат свои решения, за да удовлетворят потребителското търсене. Според проучването, 60% от потребителите биха увеличили лоялността си към бранда, от който пазаруват, ако бъде въведена програма за рециклиране на непотребните вече дрехи. Близо 9 от 10 от големите ритейлъри на дрехи обмислят варианти за навлизане в бизнеса с употребявани дрехи до 2020.

Ускоряващата се криза със замърсяването от текстила принуждава модния бизнес да се обърне към принципите на кръговата икономика и да промени модела си на работа. Най-лесният начин е увеличаването на средното време за употреба на една дреха, тъй като този показател е паднал на половина за последните десетина години. Ако тенденцията не бъде променена, 25% от водородния отпечатък до 2050 г. ще се пада на текстилната индустрия.

Източник: https://www.thredup.com/resale