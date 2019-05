Пощенска банка е най-активна в търговското финансиране в България за 2018 г.

Институцията с поредно високо отличие от Европейската банка за възстановяване и развитие

Пощенска банка получи за пети път високо отличие от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – наградата за „Най-активна банка в България в търговското финансиране за 2018 г.” (Most Active Issuing Bank in Trade Finance for 2018). Призът беше връчен на официална церемония, която се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина.

Пощенска банка постигна общ обем на реализираните по програмата сделки, който възлиза на над 17 млн. евро за изминалата година. Институцията, с помощта на програмата за търговско финансиране на ЕБВР, активно подкрепя външнотърговската дейност на български фирми, като им предоставя пълен пакет от продукти, които намаляват до минимум рисковете за тях и им осигуряват възможности за развитие на външни пазари. Пощенска банка традиционно отчита отлични резултати в предлаганите факторинг услуги и за поредна година е водеща на пазара на факторинг услуги в България – с над 45% пазарен дял от цялостния обем на факторинг бизнеса и 60% дял от експортния факторинг. На годишна база за 2018 г. финансовата институция бележи ръст на факторинг услугите от около 37%. Пощенска банка предлага услугите си в областта на факторинга в над 90 държави от Европа, Югоизточна Азия, Северна и Южна Америка.

„За Пощенска банка е чест да получи за пети път престижното отличие от Европейската банка за възстановяване и развитие. Тази награда е важно и обективно признание за усилията на целия екип, насочени към подпомагане на бизнеса в България и създаването на работещи решения за компаниите, съобразени изцяло с техните конкретни потребности. За нас, като иновативна финансова институция, е призвание да създаваме условия за развитие на добрите идеи и проекти, защото те носят добавена стойност за икономиката и водят до повишаване на стандарта, благосъстоянието и конкурентоспособността. Тази награда показва, че сме изградили дългосрочни доверени партньорства с бизнеса, основани на професионализъм, отлично обслужване и надеждна консултация. Тя допълнително ни мотивира да продължим да работим още по-усилено в тази посока и занапред“, коментираха от Пощенска банка.

Управляващият директор в ЕБВР Франсис Малиж коментира, че търговското финансиране е ключово за стимулиране на икономическото развитие и растеж и именно силната мрежа от банки-партньори помага то да се осъществи, защото те предоставят финансови средства и подкрепа, които позволяват на компаниите да идентифицират, проучват и завладяват нови пазари. „В ЕБВР сме изключително горди да работим с тези банки-партньори. Наградите ни днес отразяват тази гордост, както и нашето признание за техните усилия за постигане на резултат“, допълни той.

Церемонията в Сараево беше част от 28-ата годишна среща на ЕБВР. Тя беше съчетана с бизнес форум, посветен на дигитализацията и възможностите за иновации, развитието на икономиките в държавите от Западните Балкани чрез насърчаване на малките и средни предприятия и др. Целта на Европейската банка за възстановяване и развитие, която присъства в 29 държави от Европа и Азия, е да подпомага изграждането на пазарни икономики, да съдейства за осъществяване на структурни и секторни реформи, развитието на конкуренцията, инфраструктурата и др.