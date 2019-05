Face to Face на New Bloom Winery спечели голям златен медал от Световното по вино

Родната изба е единствената, която отглежда немските сортове Дорнфелдер и Регент в тероара на Тракийска низина

България спечели 45 медала на Световното по вино. Така експертите наричат Concours Mondial de Bruxelles – единствения пътуващ винен конкурс в Европа и единствения международен конкурс, в който се прави допълнителна проверка на наградените вина, за да се гарантира последователност при качеството.

Четири от родните вина постигнаха най-висок резултат за т.нар. голям златен медал (над 92 точки).

Едно от вината с такава оценка е Face to Face (F2F) от немския сорт Дорнфледер. Произвежда се от модерната изба в Съединение New Bloom Winery. Избата успя да спечели още четири отличия: два златни медала за серията PIXELS от немския сорт Регент, за PIXELS Каберне Совиньон и два сребърни медала за F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент и F2F Розе. През миналата година New Bloom Winery, чието име буквално означава нов разцвет, цъфтеж, също спечели пет отличия, но нямаше голям златен медал.

Винарната е единствената у нас, която работи с немските Дорнфелдер и Регент. Дори германските партньори са учудени от резултатите, които постигат у нас тези винени разновидности. New Bloom Winery залага на иновациите, на особеностите на тероара и строгия контрол на всеки етап от производство – от лозовия масив до бутилирането и съхранението на бутилките.

Експертите от Concours Mondial de Bruxelles са останали очаровани от тъмно рубинения, наситен цвят с нюанс на арония на Face to Face (F2F) Дорнфелдер. На нос се открива интензивен букет с покоряваща плодовост – череша, черна стафида, сладки подправки. Има много добър енотечен потенциал, описват виното професионалните дегустатори.

Серията Face to Face е кръстена на комуникацията „лице в лице“ и две стилизирани лица, обърнати едно към друго, са изобразени на етикетите. Бутилките се запечатват ръчно с восък.

Двата златни медала са за червените вина в серията PIXELS, при които е приложена друга иновация - затварят се с уникалната трипластова тапа Ardea Seal. Тя позволява съхранение на напитката след отваряне за по-дълго време и се състои от три пласта. Подобна тапа се използва за скъпите френски вина от най-висококачествените лозя на Кот д'Ор и Шабли в Бургундия, в категорията гранд крю.

Над 9000 проби от цял свят се борят за отличия

В тазгодишното издание на конкурса Mondial de Bruxelles бяха изпратени 9150 проби от 46 държави. Медали взеха 43 страни. Испания е с най-много отличия – 626, Франция е втора с 614.

Традиционните италиански сортове изстрелват Италия напред – трето място по брой награди, общо 383. Португалия печели 365, Швейцария - 152 медала. За първи път в историята на конкурса Мексико влиза в топ 10 по брой медали.

През 2019 г. най-награждавани са червените сортове – Мерло (262), Каберне Совиньон (221) и Сира (135). От белите с най-голям успех е Совиньон блан – 102 отличия, следвано от Шардоне с 91.

Само 1% от наградените вина успяват да покрият критериите за голям златен медал на Concours Mondial de Bruxelles.

Над 50% от всички медалисти се продават на цена под 8,5 евро, което потвърждава отличното съотношение цена-качество.