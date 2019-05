Гледайте на живо изборната нощ в Брюксел - какви са резултатите в ЕС (Видео)

Брюксел ще предава на живо резултатите, изказванията и пресконференциите в изборната нощ. За да промени езика, на който се излъчва събитието, потребителят трябва сам да избере един от наличните езици - английски, френски, немски, холандски, италиански, испански и полски. Начало на сигнала: 18:30 ч. българско време Край на сигнала: около 2:30 ч. българско време (27 май).

This backup embed code shows the LIVE signal broadcasted on the EBS+ TV channel

