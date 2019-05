Най-известният коминочистач е юрист - като малък мечтаел да стане крадец

- Делян Ангелов е герой на филми,

излъчвани в Япония и Китай

- Притежава богата колекция от

предмети, извадени от димоотводи -

козе краче, дънки, строителна пяна

Той е само на 30 г., завършил е право, но не изкарва пари като адвокат, не стои в кантора или в съдебната зала и не мечтае за лъскава кола. Работното място на търновеца Делян Ангелов са покривите. Той е единственият лицензиран коминочистач у нас, кара микробус и мечтае да си купи фекален камион цистерна! Нещо повече - има си специален черен фрак и шапка, вярва, че носи късмет на хората и е най-известният коминочистач. Делян е герой на филми, излъчени по тв канали в Япония и Китай. Снимал се е и в телевизионна реклама, показвана по БНТ.

“Навремето майка ми се сърдеше, че се занимавам с нещо толкова непрестижно. Даваше ми за пример приятелите ми, които станаха адвокати, мениджъри в големи компании. Но кой колко е щастлив, е друга тема. Аз съм щастлив с това, с което се занимавам. Няма ден, в който да правя нещо, което не искам и не ми харесва”, категоричен е младият мъж.

Започнал като коминочистач още като бил в първи курс студент във Великотърновския университет и все още не можел да изкарва пари с правото. Тогава потърсил някаква почасова работа. Известно време извършвал хамалски услуги, докато не видял обява в сайт, че жена търси някой да почисти два комина.

“Сетих се, че имаме вкъщи такива уреди, които дядо ми е правил някога, за да си чисти сам комина. Прецених, че нямам страх от високо, и предположих, че не е толкова сложно. За щастие, явно съм късметлия, успях да се справя без проблеми. Впоследствие разбрах, че тази работа не е толкова проста, колкото изглежда”, разказва Делян.

С течение на времето навлязъл по-сериозно в професията, защото му харесало. През 2015 г.

взел успешно

изпит пред

Занаятчийската

камара,

от която получил лиценз.

“По техните правила, ако някой друг желае да получи такъв документ, би трябвало да ми се обадят, за да положи изпит пред мен. Досега никой не ми е звънил. За другите вероятно не е толкова приятно да се цапаш със сажди, да се катериш по покривите на минусови температури. Все пак си е опасно”, обяснява коминочистачът.

Катерил се е по покривите на 15-16-етажни сгради. Казва, че от много неща му е писвало, но от комините - сякаш не.

“Дава ми чувство за свобода. Бързи запознанства с много хора. За сравнително кратко време им решаваш сериозен проблем, който ги мъчи, и се явяваш като някакъв спасител. А и в самия образ на коминочистача има някаква романтика”, казва Делян.

Случвало се е малки дечица да го пипат за късмет. Спомня си момченце от Габрово, което толкова много се радвало, че ще види коминочистач, и от предния ден чакало с нетърпение да се появи.

Делян вече е въвел технология в професията. Дядовите съоръжения заклещил в комин още в първите години и не успял да ги извади оттам. Още съжалява за тях, защото имали сантиментална стойност. Казва, че ако беше в днешни дни, би платил, за да разбие комина и да си ги прибере. Сега

чисти

димоотводите

със специална

сонда, която си

е правил сам,

гледайки от западни модели. С вакуумна машина издърпва саждите.

Признава, че много пъти е имал рискови ситуации по покривите. Веднъж щял да падне от скат в центъра на Велико Търново.

“Покривът беше заледен. Бях се подсигурил с алпийско оборудване, но развързах въжето, за да се кача, и се хлъзнах. Успях по чудо да се хвана с една ръка за прозорче и да се задържа. Беше в кооперацията на бившата ми приятелка, вероятно съм се притеснявал”, шегува се с опасността Делян.

Друг път се заклещил в димоотвод. “Като ги чистя, стъпвам отгоре върху самия комин. Пускам едно тежко желязо, но в един момент то явно се е откачило и аз, като дръпнах рязко, се завъртях, единият ми крак пропадна в комина и аз паднах настрани”, разказва друга шокираща ситуация коминочистачът.

Случвало се е и

да викат полиция

заради работата му.

“Чистих комин в кооперация във Велико Търново. От първия етаж машината стига до последния. Един господин от горните етажи реши, че не е подходящото време за почистване, и се развика, че съм щял да му съборя комина. Обвини ме, че от сондата са му паднали плочките в банята. Обясних, че не може машината отвътре да наруши външната част на комина и поисках да погледна. Казах, че ако има щети наистина, съм готов да го обезщетя”, разказва търновецът. Мъжът обаче не искал и да чуе, повикал полиция. Дошли, записали му данните, но видели, че недоволният е серт човек, и си тръгнали.

После от полицията му звънели да дава становища умишлено ли е запушен някой комин след жалби от съседи.

Има цяла колекция “находки” от комините. Намирал е винкел в пернишки димоотвод, краче от коза в друг, пити с пчели. Но рекордът му са 4 чифта къси дънкови панталони, 1 чифт дънки, две чанти със строителна пяна и 4 тухли. Били в комина на негов приятел, дело на съсед недоброжелател.

“Това е една от най-сериозните борби, които съм водил с комин”, шегува се Делян. Има намерение след години да направи изложба с находките си.

Още в началото на кариера му японската национална телевизия заснела филм за него. “Явно в азиатските държави им е много интересно как човек ходи да чисти комини и в същото време носи късмет”, казва коминочистачът. Там му била първата медийна изява.

Миналата година екип от китайска телевизия искал да направи филм за хора по света с редки професии. Открили го и заснели видеофилм. My Day: My office is on a roof бил излъчен в края на април по популярния канал CGTN, който има над 70 млн. зрители не само в азиатската страна, но и по света. Делян е участвал и в телевизионна реклама у нас за онлайн услуга.

“Снимаха ме омазан, черен, как слизам от една стълба. Как да обясня на майка ми, че

ако бях просто

юрист, щях да

съм един от

многото,

пък аз сега съм единственият коминочистач звезда”, смее се необикновеният мъж.

Казва, че не планира с какво ще се занимава в следващите 10-20 г., и има философия: правиш ли си планове, си обречен на провал.

“Моят скромен житейски опит показва, че аз не мога да правя планове. Общо взето, оставям на съдбата да ми предлага различни възможности, защото виждам, че най-хубавите неща, които са ми се случили, не са били такива, които съм планувал. Никога не съм мечтал да стана коминочистач например, а пък известен коминочистач - никога не съм си и помислял”, казва Делян.

Всъщност като дете си мечтаел да стане крадец. Майка му била буквално шокирана, защото ги учела с брат му на морал, на ценности и в един момент - крадец. “Ами защото нищо не инвестираш, само вземаш”, обяснява шеговито той.

Има си краткосрочни цели - сега иска да си купи фекален камион за почистване на септични ями, понеже фирмата му се занимава с всякакъв вид услуги. “Това много ме вълнува. Като бях на 5 г., първата книга, която прочетох, беше “Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада”. Героите в книжката имаха такъв кемпер, обикаляха с него, правеха си пикници. Вадеха боровинки от Мъхеста брада и си правеха чай. Оттогава имам мечта да имам бус и на 18 г. си купих първия. Сега мечта ми е да имам такъв фекален камион и обмислям да си купя. Тези неща ме забавляват”, казва Делян.

Чисти паметници и графитите от Дома на хумора в Габрово

Наскоро Делян изчисти безвъзмездно от графити част от фасадата на Дома на хумора в Габрово. Направил го на добра воля, след като почистил няколко паметника на бележити габровци, впечатлен от индустриалците благодетели Иван Хаджиберов и Пенчо Семов.

“Ако сега е модерно да си лъскав, да караш скъпа кола, тогава е било престижно да даряваш и да правиш нещо за града и хората около теб. Благодарение на Хаджиберов Габрово е станал първият провинциален град с улично осветление, направил е първата ВЕЦ. Това е една много малка, несъществена признателност, която аз мога да засвидетелствам”, обяснява Делян.

Преди две години прави празник вместо протест за доброто по пътищата на България. Целта - ремонт на 7-километрова отсечка между селата Паскалевец и Ресен.

Изцеден от организацията пък си потърси баба под наем в интернет. “Бях вложил цялата си енергия месеци наред да го подготвим, да има някакъв отзвук и да се обърне внимание към състоянието на пътя. Толкова ми се искаше да отида някъде извън града и някой да ми сготви домашна храна сред природата. Взех, че си пуснах публикация във фейсбук, че търся баба под наем”. Желаещи не липсвали, но още не си е избрал. Сега е променил стратегията - търси си коминочистачка с баба бонус. “С жена ми ще дойде и бабата”, смее се Делян.