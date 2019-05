Емилия, година след смъртта на Феди: Липсата е огромна и не стихва

View this post on Instagram

Една година измина със сълзи,една година измина с въпроса-Защо???Една година,в която се усмихваме и радвам,но не както преди.Други сме,но силни и изпълнени с вяра да обичаме и оценяваме всички моменти и всички малки неща,които ни правят щастливи.Когато млад човек си отиде от този свят,сърцето,душата и съзнанието ти не искат да го приемат.... Липсата е огромна и не стихва.Единственото което те успокоява е,че един ден и ние ще отидем там горе и ще се видим.Дано си на по-прекрасно място,прекрасно дете!!!Почивай в мир,Федка!!!Поклон пред светлата ти памет!!!