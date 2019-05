Бодигард стреля по погрешка в самолета на Бабиш, докато се връщал от Брюксел

Помпейо: Китай може да се сдобие с US технологии чрез "Хуауей" "Хуавей" (Huawei Technologies Co. Ltd.) е "дълбоко свързана" с правителството в Пекин, каза в сряда най-висшият дипломат на Съединените щати пред телевизия Fox Business, съобщи БНР.