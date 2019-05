Река Сава преля в Загреб

Американският диджей и композитор Моби отмени публичните си мероприятия и представянето на мемоарите си заради скандала с актрисата Натали Портман, предаде ТАСС. Той трябваше да направи презентация на спомените си "Then It Fell Apart" /След това всичко се разпадна/ пред читателите си във Великобритания и Ирландия, предава БТА.