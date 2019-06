Торнадо премина през Отава (Снимки)

Торнадо премина през столицата на Канада – Отава. Стихията е съборила дървета и е нанесла материални щети по жилищни сгради. Няма пострадали хора, съобщиха местните власти, цитирани от БГНЕС. Предупреждението за очаквана буря е било издадено малко преди 18 часа местно време в неделя. Синоптиците предупредиха, че облакът се движи на изток и има опасност от торнадо. То е преминало през предградието Орлиънс на столицата, където е изкоренило дървета, отнесло е покриви и е нанесло материални щети на сградите, съобщи полицията в изявление. Някои улици са непроходими, защото са блокирани от отломки. Властите успокоиха, че щетите не са толкова сериозни в сравнение с тези през септември 2018 година, когато торнадо премина през района с опустошителна сила. Тогава стихията рани тежко двама души и прекъсна електричеството на 200 000 домакинства.

Environment Canada has issued a tornado warning for parts of Quebec and Ontario. https://t.co/fzuPJXsII8 — Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) June 2, 2019