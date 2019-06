Обстановката в димитровградското село Голямо Асеново се нормализира

Певицата Били Айлиш се завърна на първа позиция в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието. По данни на Нилсен Мюзик от албума "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на 17-годишната Айлиш за периода на отчитане са продадени 62 000 еквивалентни единици, които й отреждат първенството.