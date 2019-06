Цветан Василев дал пари на адвокат да му реши проблемите със съдебната система

Американският автомобилен концерн Ford Motor Co. планира за закрие своя завод за двигатели във Великобритания като част от оценения на 11 млрд. долара план за преструктуриране на непечелившия си европейски бизнес, предава Bloomberg. Koмпaниятa ще ce cpeщнe c мecтни cинди?aлисти, зa дa oбcъди c тяx бъдeщeтo нa зaвoдa в Бридженд, Южeн Уeлc,