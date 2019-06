"Гугъл": Забраната на "Хуауей" е опасна за националната сигурност на САЩ

Компанията-майка на "Гугъл" (Google) - Alphabet Inc., лобира сред официалните длъжностни лица в Съединените щати и ги предупреждава, че забраната за китайския производител на смартфони "Хуауей" ("Хуауей" Technologies Co Ltd.) трябва да бъде премахната, тъй като самата забрана представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, съобщава в петък "Файненшъл таймс", цитирайки източници, запознати с въпроса.

"Гугъл" желае да продължи да работи с "Хуауей" и се притеснява, че забраната на китайската компания ще означава, че няма да може да се актуализира операционната система Android на смартфоните на "Хуауей", предаде БНР.

Китайският технологичен гигант вече обяви, че подготвя собствена операционна система като предпазна мярка, в случай че на по-късен етап се забрани използването на Android, но дори и тази нова система ще се основава на Android.

"Гугъл" смята, че това може да доведе до допълнителни рискове за сигурността на смартфоните на "Хуауей", тъй като предполага, че с новата операционна система те ще бъдат по-склонни към бъгове, грешки и възможност за хакване.

"Хуавей", която е в контакт с "Гугъл" за това как да действа по отношение на операционната система, в момента работи в Съединените щати с временен лиценз, след като през май американската администрация добави китайската компания към т.нар. "черен списък".

Други американски технологични фирми, включително Qualcomm, също се притесняват от въздействието на забраната на "Хуауей" върху техния бизнес. Докато санкциите на САЩ се очаква да нанесат вреда на "Хуауей" в краткосрочен план, експерти от технологичната индустрия твърдят, че това може да принуди компанията, както и други китайски фирми, да станат по-самостоятелни, разработвайки собствени технологии, което пък ще навреди на доминиращата роля на американски компании като „Гугъл“ в по-дългосрочен план.

На този етап няма коментари нито от "Гугъл", нито от Министерството на търговията на САЩ относно информацията на "Файненшъл таймс".