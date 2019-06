guts&brainsDDB е агенция на годината на рекламния фестивал ФАРА 2019

guts&brainsDDB спечели голямата награда на рекламния фестивал ФАРА 2019 и бе обявена за агенция на годината.

20-ото издание на най-стария български фестивал за реклама се състоя от 6 до 8 юни в Пловдив. Там бе и заключителната церемония по награждаване на победителите, която се състоя в Драматичния театър.

Със специалната награда Grand Prix беше отличена кампанията "Свежите Супергерои" на агенция Noble Graphics за "Кауфланд" България.

Рекламодател на годината е "Ростар БГ".

Ето списъка на победителите по категории

АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: guts&brainsDDB

РЕКЛАМОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА: Ростар БГ ООД

GRAND PRIX

Кампания "Свежите супергерои"

Агенция: Noble Graphics

КАТЕГОРИЯ: FILM

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА - СТОКИ

СРЕБРО

Шамарът

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

Колбасите на село Житница

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

НОМИНАЦИЯ

С баба на кафе

Рекламодател: Якобс Дау Егбертс България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА - УСЛУГИ

ЗЛАТО

Креативно използване на съществуваща реклама

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Добри заеми, добри приятели.

Рекламодател: Изи Кредит

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

efbet Specials (серия от 3)

Рекламодател: efbet

Агенция: DNA

БРОНЗ

OLX - Спомени (серия от 3)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Superhosting – Направи си сайт (серия от 3)

Рекламодател: Superhosting.BG

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Теленор - In-between moments (серия от 7)

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София

НОМИНАЦИИ

EVN Благодаря ти, че ме има

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

LIDL - Малки рецепти за големи готвачи

Рекламодател: LIDL България

Агенция: guts&brainsDDB

ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА - СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА

СРЕБРО

SIFF – Правете кино, а не война

Рекламодател: Международен София Филм Фест

Агенция: guts&brainsDDB

ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМАТИ

ЗЛАТО

За всички, които си нямат село

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

СРЕБРО

Canon Endless Toys 360

Рекламодател: Canon Central and Eastern Europe

Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО

Мрънкачи vs. Предприемачи

Рекламодател: Перно Рикар

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

Jameson Shared Cities

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Летни моменти

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИИ

Rowenta „Роботохолици“

Рекламодател: Groupe SEB

Агенция: guts&brainsDDB

Стопаджия

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

#STOP HATE, Онлайн видео

Рекламодател: Фондация GLAS

Агенция: reforma•

КАТЕГОРИЯ: AUDIO

РАДИО РЕКЛАМА

Няма номинации.

ДРУГИ АУДИО ФОРМИ НА РЕКЛАМА

НОМИНАЦИЯ

Spice Boys

Рекламодател: Авенди – ООД

Агенция: Nitram

КАТЕГОРИЯ: PRINT

ЗЛАТО

Еволюция

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

СРЕБРО

Свежите Суперпринтове

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Селски жълти павета

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Effie – Не точно приказки (серия от 3)

Рекламодател: БАКА

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Менторите IV – Среден пръст

Рекламодател: Нов Български Университет

Агенция: NRG Brands

НОМИНАЦИИ

Грижа за твоя Volkswagen

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Tribal Worldwide София

Jameson – Място за литература в киното

Рекламодател: Перно Рикар

Агенция: All Channels Advertising

Те се завръщат

Рекламодател: Тук–Там

Агенция: McCann Sofia

КАТЕГОРИЯ: DIGITAL

УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗЛАТО

The Focus

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО

Сайт "Денят на бащата"

Рекламодател: Агитпроп, БНТ

Агенция: Tribal Worldwide София

СРЕБРО

Теленор - Коледни картички

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Летни моменти уебсайт

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

ОНЛАЙН РЕКЛАМА

СРЕБРО

dextro blind date

Рекламодател: Dextrophobia

Агенция: proof.

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

ЗЛАТО

PutinUmbrella

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

СРЕБРО

Банкси

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

СРЕБРО

РрррРРР

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

СРЕБРО

Топло приятелство

Рекламодател: TESY Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

rate love over hate

Рекламодател: Skaptobara

Агенция: proof.

НОМИНАЦИИ

Графа

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

Spice Boys

Рекламодател: Авенди - ООД

Агенция: Nitram

КАТЕГОРИЯ: CRAFT

FILM CRAFT

ЗЛАТО

SIFF - Правете кино, а не война

Рекламодател: Meждународен София Филм Фест

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

efbet Specials (серия от 3)

Рекламодател: efbet

Агенция: DNA

БРОНЗ

LIDL – Малки рецепти за големи готвачи

Рекламодател: LIDL България

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИИ

efbet EPIC

Рекламодател: efbet

Агенция: DNA

OLX - Спомени (серия от 3)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB

Теленор - In-between moments - серия от 7

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София

ART DIRECTION

СРЕБРО

Свежите Супертипажи

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Еволюция

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

НОМИНАЦИИ

Всичко се случва #заедно

Рекламодател: Фондация "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата"

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Praktika тефтер

Рекламодател: Praktika by The Smarts

Агенция: The Smarts

COPY CRAFT

ЗЛАТО

За всички, които си нямат село

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

СРЕБРО

OLX - Спомени (серия от 3)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

Селски жълти павета

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

О, да! - от Decathlon

Рекламодател: Decathlon България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

С баба на кафе

Рекламодател: Якобс Дау Егбертс България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

Теленор - In-between moments (серия от 7)

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София

БРОНЗ

Указателни табели

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИИ

Въображение

Рекламодател: Sofia Ring Mall

Агенция: HutsJWT Sofia

МЕТРО. Имаме го – слоган

Рекламодател: МЕТРО Кеш енд Кери

Агенция: DNA

Rowenta „Роботохолици“

Рекламодател: Groupe SEB

Агенция: guts&brainsDDB

слоган "Денят на бащата"

Рекламодател: Агитпроп и БНТ

Агенция: Tribal Worldwide София

DIGITAL CRAFT

БРОНЗ

The Focus

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC

НОМИНАЦИЯ

Теленор – Safenet

Рекламодател: Теленор

Агенция: guts&brainsDDB

КАТЕГОРИЯ: IDENTITY

БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ

СРЕБРО

Изграждане идентичност на нова търговска марка Delishu

Рекламодател: Сини Трейд ООД

Агенция: Enthusiasm

БРОНЗ

Идентичност на Фолклорен център Чавдар

Рекламодател: Община Чавдар

Агенция: FULLMASTERS

БРОНЗ

Лого на La Bottega

Рекламодател: La Bottega

Агенция: McCann Sofia

БРОНЗ

Nomad

Рекламодател: Стрийт фууд България ЕООД

Агенция: Enthusiasm

БРОНЗ

Свежата Супермарка

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Superheroes

Рекламодател: Фондация Америка за България

Агенция: Tribal Worldwide София

PACKAGING DESIGN

СРЕБРО

Open your wild

Рекламодател: Chucky's

Агенция: Garlic

СРЕБРО

Серия опаковки, сирене от кашу Delishu

Рекламодател: Сини Трейд ООД

Агенция: Enthusiasm

БРОНЗ

Посяваме, отглеждаме, жънем доброто тук

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: Nitram

НОМИНАЦИЯ

Brieffreund

Рекламодател: BRIEFFREUND-TEE E.K.

Агенция: A Team

КАТЕГОРИЯ: КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИА

КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОРМАТИ

СРЕБРО

Skip the Rain

Рекламодател: Министерство на туризма

Агенция: McCann Sofia

СРЕБРО

Суперселска дистрибуция

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Перфектно капучино, страница след страница

Рекламодател: TESY Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ В МЕДИИТЕ

БРОНЗ

Нова Бразилия ФЕРМАТА

Рекламодател: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД

Агенция: Havas Worldwide Sofia

КАТЕГОРИЯ: BRAND ACTIVATION

LIVE

ЗЛАТО

Renault MEGANE R.S. Launch

Рекламодател: Рено Нисан България

Агенция: NEXT-DC

СРЕБРО

Touareg Leading The Way

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: Tribal Worldwide София

БРОНЗ

Elements of Finlandia

Рекламодател: Браун-Форман

Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ

Ресторант "Вкъщи"

Рекламодател: Groupe SEB

Агенция: guts&brainsDDB

DIRECT

ЗЛАТО

Decathlon - Обява за работа

Рекламодател: Decathlon България

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

EVN Екоплет

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Доброто е добро, когато е от тук

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Семплинг с повторение от Крадецът

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Spice Boys

Рекламодател: Авенди - ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Суперселска дистрибуция

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

UNICEF Bulgaria – VR стая

Рекламодател: UNICEF Bulgaria

Агенция: Havas Worldwide Sofia

БРОНЗ

Храна за размисъл

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: 121 agency

НОМИНАЦИИ

В капана на Mall Plovdiv

Рекламодател: Мall Plovdiv

Агенция: The Smarts

Градски трансформации с CIF

Рекламодател: Unilever Bulgaria

Агенция: B+RED

@Цецо

Рекламодател: Skaptobara

Агенция: proof.

AMBIENT

СРЕБРО

SOS Rivers - Изчезващият воблер

Рекламодател: WWF

Агенция: GRAFFITI BBDO / BBDO GROUP

БРОНЗ

The Signal

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC

НОМИНАЦИЯ

Указателни табели

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

INNOVATION

СРЕБРО

SOS Rivers - Изчезващият воблер

Рекламодател: WWF

Агенция: GRAFFITI BBDO / BBDO GROUP

БРОНЗ

Decathlon мод на велоергометър

Рекламодател: Decathlon България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Canon Endless Toys 360

Рекламодател: Canon Central and Eastern Europe

Агенция: NEXT-DC

БРОНЗ

Храна за размисъл

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: 121 Agency

НОМИНАЦИИ

Brieffreund

Рекламодател: BRIEFFREUND-TEE E.K.

Агенция: A Team

The Focus

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC

КАМПАНИЯ - СТОКИ

ЗЛАТО

Свежите Супергерои

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Верея. За повече здрави семейства.

Рекламодател: Обединена млечна компания ЕАД

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

За всички, които си нямат село

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

СРЕБРО

РрррРРР

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

Колбасите на село Житница

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

Летни моменти

Рекламодател: ИКЕА България

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

The Focus

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: NEXT-DC

НОМИНАЦИЯ

Rowenta „Роботохолици“

Рекламодател: Groupe SEB

Агенция: guts&brainsDDB

КАМПАНИЯ - УСЛУГИ

СРЕБРО

Добри заеми, добри приятели.

Рекламодател: Изи Кредит

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

СРЕБРО

The Great Swap

Рекламодател: Министерство на туризма

Агенция: McCann Sofia

КАМПАНИЯ - СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

СРЕБРО

SOS Rivers

Рекламодател: WWF

Агенция: GRAFFITI BBDO / BBDO GROUP

НОМИНАЦИЯ

Коткутия

Рекламодател: Редом

Агенция: HutsJWT Sofia

THE BEST OF THE FIRST 20

ТВ РЕКЛАМА

Балканът пази свoите тайни

Рекламодател: Белла България

Агенция: MullenLowe Swing

Краварката е в левия ъгъл

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

7 Days in 60 seconds

Рекламодател: Chipita

Агенция: guts&brainsDDB

Социалната мрежа

Рекламодател: Карлсберг България

Агенция: Noble Graphics

Щъркели

Рекламодател: Unicoms Switzerland GMHB, клон София

Агенция: Арчърс Айдиас София (приемник на Leo Burnett Sofia)

THE BEST OF THE FIRST 20

ПРИНТ РЕКЛАМА

7th Short Film Festival

Рекламодател: SSF

Агенция: New Moment New Ideas Company

В подкрепа на жените шофьори

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: NRG

Един боклук мръсно не прави…

Рекламодател: WWF – Дунавско-Карпатска програма

Агенция: Ogilvy Group

Туборг Партита

Рекламодател: Карлсберг България

Агенция: Noble Graphics