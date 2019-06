Премиерът на Малайзия: Русия стана изкупителна жертва за свалянето на самолета

Нечувана досега версия на песен на британската рок звезда Фреди Меркюри беше възстановена след 10-годишно търсене на изгубен вокален запис, съобщи Би Би Си. Песента „Времето не чака никого” (Time Waits For No One - англ.) първоначално е била част от саундтрака на мюзикъла „Време”, игран през 1986 г. в Уест Енд.