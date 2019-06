Два български екипа на Cannes Young Lions 2019

Два български екипа ще участват тази година в най-престижния рекламен форум “Кан Лайънс” в частта му за млади надежди - Cannes Young Lions 2019.

За първи път там ще бъде представена българската пиар индустрия, след като Илия Иванов и Борислава Кънева от агенция Proximity Sofia/ BBDO Group спечели престижния конкурс Young Lions Bulgaria 2019 - PR.

Другият екип, в който влизат Иван Радуловски и Калоян Тинчев от “Ноубъл графикс”, ще участва в конкурса в категория “Филм”. Двамата заминават също след победа в българската част на конкурса Young Lions.

Състезанието на младите рекламисти е в рамките на 66-о издание на “Кан Лайънс”.

Освен че изпраща свои хора в Кан, рекламната агенция “Ноубъл графикс” (Noble Graphics) спечели и 9 награди на юбилейното 20-о издание на рекламния фестивал ФАРА тази година. Успехът е голям, като се има предвид, че агенцията участва с 10 заявки във фестивала, с които печели 2 злата, 3 сребра, 3 бронза, 1 номинация, както и Grand Prix за кампанията Свежите Супергерои. Grand Prix се дава едва за трети път в последните 20 години и за първи път в най-комерсиалната категория – Кампания Стоки, при това за толкова голям клиент като Kaufland България.

Юбилеят на фестивала бе отпразнуван със специална категория, отличаваща евъргрийните в българската реклама от последните 20 години. Работата на Noble Graphics за бирените марки на Carlsberg България – Tuborg и Шуменско, бе отличена като най-доброто от рекламата в селекцията "The Best of The First 20".