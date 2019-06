Вкусни сделки: По-евтина храна за по-малко вредни емисии

След дългия работен ден Анекатрин Физингер е прекалено уморена, за да приготвя вечеря у дома. Така че 34-годишната жена използва смартфона си, за да провери какво предлагат с отстъпка в края на деня близките ресторанти, хотели и пекарни в Берлин.

Анекатрин работи почасово в кафене. Освен това следва за научна степен по екосистеми. Анекатрин е част от разрастващото се движение на хората, които имат отношение към околната среда в Германия и извън нея. Те ползват мобилни приложения, за да се намалят изхвърлянето на храни и отделянето на изключително вредните въглеродни емисии.

Макар да не е ясно колко голям е ефектът от такива усилия за намаляването на емисиите, тези усилия показват засилващите се притесненията за опазването на околната среда и оформят поведението на потребителите и компаниите.

За мен в случая става въпрос за околната среда, каза Физингер. "Не можем да продължим с всичкото това разхищение", допълни тя.ю

Физингер използва приложението "Too Good To Go" (Прекалено добро, за да се изхвърли). То е най-популярното в Европа за откриване на непродадена, намалена храна. Приложението използва GPS на телефона й, за да покаже кои търговски обекти наоколо имат излишна храна за продаване и какво предлагат.

Много е лесно, просто сваляте приложението и на път за вкъщи взимате това, което ви хареса най-много, обяснява тя, преглеждайки дълъг списък от снимки, рекламиращи вегетариански ястия, печива и непродадени обедни специалитети.

Приложението е част от все по-големия брой услуги, които използват технологии, за да помогнат да се изхвърля по-малко храна.

Активисти са създали онлайн общности, за да споделят със съседите си храна преди да я изхвърлят. Стартъпи работят заедно със супермаркети, за да създадат приложения, които информират потребителите, когато стоки с изтичащ срок се продават на по-ниски цени. Дори германското правителство пусна приложение, предлагащо рецепти от известни готвачи, направени специално за изостанали продукти, които често се изхвърлят.

Всеки германец изхвърля средно над 55 килограма храни годишно, посочва правителството. Това са около 11 милиона тона храна годишно, което създава шест милиона тона въглероден диоксид, допринасящ за глобалното затопляне. В световен мащаб около една трета от всички храни свършват в кофата за боклук.

Вредни емисии се отделят при изгарянето на непотребните храни, но също така на първо място от производството им. Например говедата, отглеждани за говеждо месо и мляко, са животинският вид, отговорен за най-голяма част от вредните емисии или около 65 % от емисиите от животновъдството според ООН.

Според учените единственият възможен начин да се намали световното затопляне драстично да се понижат парниковите емисии, като въглеродния диоксид, през идните десетилетия. Това означава да се спре използването на изкопаеми горива и да се намалят източниците на други емисии, например интензивното използване на земята в селското стопанство.

Германското правителство обяви, че иска да намали разхищението на храна наполовина до 2030 година, а канцлерът Ангела Меркел призова всички граждани да подкрепят инициативи, които помагат да не се изхвърлят годни храни.

"Мисля, че всеки отделен човек може да допринесе за тази цел", каза Меркел в седмичния си подкаст през февруари.

Дигитализацията може да помогне с т. нар. умни опаковки и онлайн платформите, чрез които може да се споделя храна, допълни тя.

Приложението "Too Good To Go", което бе създадено от двойка датски предприемачи през 2015 година, отчита все по-голям брой потребители. Над 5000 души свалят приложението в Германия всеки ден, каза говорителка на компанията. То е достъпно в още десет европейски страни, включително Дания, Франция, Великобритания и Полша.

Досега сме спасили от изхвърляне 14 милиона храни в Европа. Това е равно на спестени 35 000 тона въглероден диоксид, каза говорителката Франциска Линерт.

Оценката на реалния резултат от спестените храни може да се окаже малко сложно, тъй като потребителите вероятно биха си купили храна от друг търговец. Платформите и приложенията за споделяне на храна обаче могат да помогнат по-добре да се съгласува търсенето на храни с тяхното предлагане, което ще увеличи ефективността като цяло на сектора.

Десет милиона души използват "Too Good To Go", като участват около 23 300 компании от сектора на храните, казва Линерт. Това е най-популярното предложение, но има и други, сред които ФуудКлауд (FoodCloud), Карма (Karma) или Олио (Olio), което е достъпно в стотици градове в САЩ.

За да печели, приложението "Too Good To Go" си задържа 1,09 евро (1,22 долара) на хранителния продукт, продаден чрез него. Храната обикновено е с 50% по-ниска спрямо първоначалната цена.

Повечето ползващи приложението са студенти и млади, технически грамотни работещи, като Физингер.

Макар все повече компании да участват в такива схеми с приложения, много други все още дават безплатно непродадените си храни на благотворителни организации, които ги раздават на бездомници и хора в нужда.

Докато част от непродадените храни в Германия обикновено попада в кофата за боклук, Франция и Чехия през последните години въведоха закони, забраняващи на супермаркетите да изхвърлят храни. Магазините трябва да даряват храните на благотворителни организации и хранителни банки.

В Берлин Физингер проверява телефона си за храна, предлагана в квартала й.

Тя избира обяд от ресторант Aennchen von Thorgau на брега на река Шпрее. Кликва на едно от четирите непродадени порции паста, поръчва и плаща автоматично.

В Берлин наистина е лесно да намериш нещо, има нещо, което те чака на всеки ъгъл, казва Физингер напът да си прибере храната.

Ресторантьорът Армин Дьоч казва, че участва в програмата главно заради опазването на околната среда.

Често ни остава храна от обедното меню, казва Дьоч.

Вместо да я хвърляме предпочитаме да я пласираме, дори срещу съвсем малки суми, допълва той.

Дьоч изсипва "Шпетцле с гъби", които са намалени от 6,5 евро на 3,80 евро, в кутия, донесена от Физингер, и й я подава с усмивка.

Искаме също да избегнем отпадъка от допълнителното пакетиране, казва Дьоч.

"Всеки, който си носи собствена кутийка, получава безплатно сладолед като награда," казва той.

