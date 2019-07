Рекордно голяма икономика на светло

Рок бандата Garbage излезе като хедлайнер на голямата сцена в неделя, последната вечер от Hills of Rock в Пловдив. Преди тях забиха шведските метъли от Children Of Bodom, а на останалите сцени се изявиха изгряващи чужди банди и доказали се наши. Над 40 хил. души са посетили Hills of Rock тази година.