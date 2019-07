Торнадо удари Китай, има загинали и ранени (Видео)

Торнадо причини смъртта на шест души и рани близо 200 при преминаването си над град в Североизточен Китай, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 43 от пострадалите са настанени в болница. Торнадото преминало над град Кайюан, провинция Ляонин, вчера следобед. Ураганните ветрове съборили дървета и електрически стълбове и изпочупили прозорците на сгради.

Tornado devastates town in China, killing at least 6 people. https://t.co/6VxDlkHWms pic.twitter.com/acbkNfwtfh — AccuWeather (@accuweather) July 3, 2019

Dramatic footage of a violent #tornado has been a least 6 people were killed and more than 190 others were injured to after a twister barrelled through the city in #Kaiyuan, north-east #China’s #Liaoning province today. pic.twitter.com/AcF7ffMhae — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) July 3, 2019

Extraordinary footage of violent #tornado have been reported to hit #Liaoning, #China this morning. Severe damage have been reported to leaves a trail of destruction with least six people killed and 120 others injured people. pic.twitter.com/bm4OECc9Kc — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) July 3, 2019

Violent #tornado have been least six people killed and 120 others injured as tornado hit China's Kaiyuan City leaves a trail of destruction today. pic.twitter.com/SkY2KIIiv4 — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) July 3, 2019

