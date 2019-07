Учени изследват как климатичните промени в Арктика влияят върху останалата част от света

Усилена подготовка кипи на германския ледоразбивач "Поларщерн" за едногодишната мисия, в рамките на която учени от 17 страни ще прекарат "уловени" в арктическия лед, за да изследват как климатичните промени в отдалечения мразовит регион влияят върху останалата част от света, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Корабът ще отплава към Арктика през есента, оборудван с провизии и научна апаратура. Маркус Рекс от института "Алфред Вегенер" в Германия, ръководителят на мисията на стойност 140 милиона евро (158 милиона долара), я определя като безпрецедентна по мащаб и амбиция.

Учените планират да достигнат с кораба до Северния ледовит океан, да го закотвят в огромен къс воден лед и да позволят на водата да замръзне около тях, на практика "улавяйки се" в обширната ледена бяла покривка, която се образува над северния полюс всяка зима.

Заради спадането на температурите и скъсяването на дните учените ще се съревновават с времето, за да изградят зимен изследователски лагер, където ще правят тестове, невъзможни по друго време на годината.

Десетки специалисти от различни научни области, сред които физици, химици, биолози, ще пребиват на борда на "Поларщерн" във всеки един момент, като ще се сменят на всеки два месеца. Други ледоразбивачи ще осигуряват свежи провизии и нова "порция" горящи от нетърпение изследователи.

Мисията се счита за възможност, каквато са предоставя веднъж в живота за мнозина учени, дори и за ветерани в многобройните арктически експедиции.

Комбинирайки измервания върху леда със сателитни данни, учените се надяват да подобрят сложните компютърни модели, които използват, за да прогнозират времето и климата.

В експедицията ще участват изследователи от 17 страни, сред които САЩ, Китай, Русия. Заради всеобхватната цел на мисията - да отговори на ключови въпроси относно глобалното затопляне, няма да има време за национално съперничество, отбелязва Маркус Рекс.

Сътрудничеството и обхватът на мисията често пораждат сравнения с Международната космическа станция (МКС) - най-скъпата и далечна база, изградена от човечеството.

"В действителност ние ще бъдем по-отдалечени от цивилизацията, тъй като космическата станция се намира в орбита на височина само 400-500 километра", казва Рекс.

Арктическата мисия MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) ще бъде осъществена около 125 години след като норвежкият изследовател Фритьоф Нансен пръв успява да "запечата" кораба си "Фрам" в леда по време на 3-годишна експедиция до Северния полюс.