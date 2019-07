Фандъкова поднесе цветя пред паметника на Вазов в София

Певицата Селин Дион нямаше да тръгне на турне, ако си даваше сметка колко дълго ще е то. Това довери самата тя, цитирана от Контактмюзик. Певицата се опасявала, че ще липсва на децата си. Селин се пошегува, че щяла да получи нервна криза, ако бе хвърлила поглед върху включените в него концерти. Изпълнителката на хита "My Heart Will Go On",