Кампанията на Иван и Андрей възмути потребители в социалните мрежи

Движението за национална кауза (ДНК) с инициатори тв звездите Иван Христов и Андрей Арнаудов започна информационна кампания срещу демографската криза в страната. Посланията под надслов "Направи го сега" предизвикаха противоречиви коментари в социалните мрежи, пише dir.bg

Едва ли има човек, който отваряйки си Фейсбука, да не попадне на многобройните постове, свързани с кампанията и стотиците коментари, които "валят" под тях.

Потребителите масово публикуват снимки с дисплеи, които вече добиха широка популярност.

"Важното е не децата и майките да имат права, важното е бройката им да е по-голяма - това е посланието на тази фалшиво позитивна кампания", пише Силвия Недкова във Фейсбук.

Елисавета Белобрадова, една от основателките на сайта "Майко мила", на свой ред коментира:

"Около тази организация и кампаниите ѝ има много дебилни послания, пълно малоумие, популизъм и манипулации, но в края на краищата поколенията се сменят. Идват други жени и след десет години със сигурност няма да се зарадвам на внуче. Или да не се зарадвам. Внуците са работа на децата ми. Аз бих се радвала да са добре и щастливи и здрави."

Кристина Домозетова, която направи своя кампания, основана на една от визиите на проекта, публикува свои снимки, на които носи сутиен с чашка "C", добави:

"Тук съм, за да обявя на #иваниандрей, че:

1. Телата са си наша собственост, а не средство за демографска политика;

2. Децата не са аксесоар и стока;

3. Цинично е да говориш за по-висока раждаемост, когато здравеопазването и образователната система са на такова ниво и наблюдаваме ужасяващи престъпления, свързани с домашно насилие;

А, и нещо друго:

4. Чашката на сутиена е C за кратко. След две кърмения става чашка L as in LONG."