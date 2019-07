Гняв във фейсбук - наричат цинична кампания на Иван и Андрей за раждаемостта (Обзор)

Арнаудов: Нормално е да има дебат. Така хората обърнаха внимание на посланията

“Чашка С без силикон”, “Майка ти ще се зарадва повече на внуче, отколкото на нов тиган”, “Бащинството те прави много по-привлекателен” - това са част от слоганите в кампанията на “Движение за национална кауза” (ДНК) “Направи го сега”, които предизвикаха масов хейт в социалните мрежи.

Целта на

инициативата е

да се стимулират

младите българи

да раждат

повече деца на

по-ранна възраст

В рамките на кампанията продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов организират срещи на млади българи с лектори, сред които д-р Милен Врабевски, доц. Георги Бърдаров, психологът Ани Владимирова и д-р Александър Калчев. Част от срещите вече минаха, а други предстоят през есента. Идеята е да се разкаже какъв е рискът от по-късното родителство. Обявяват и жребий, чрез който 20 бебета, заченати и родени в рамките на кампанията, ще получат пакет - издръжка за първите 12 месеца от живота си. Бебешкият “ДНК пакет” е на стойност 6000 лв. за всяко дете и включва дрехи, пелени, храна, аксесоари, козметика, количка, играчки и педиатричен пакет.

Предишни години инициативата носеше името “Направи го за България”, а кулминацията ѝ бе масово кръщене на бебета, родени в календарната година. В рамките на двете издания бяха кръстени над 2000 бебета, а участниците в инициативата бяха почти 20 хил. души. Кръстници на пеленачетата станаха популярни личности, посланици на идеята, или близки на семействата на новороденото.

Тази година обаче организаторите избраха нов подход - масирана кампания, стимулираща повишаването на раждаемостта в България с лекции и образователни клипове. Затова и традиционното кръщене ще бъде чак догодина - на бебета, заченати в рамките на 2019-а, докато тече инициативата. В подкрепа именно на тази кампания са и новите билборди, които в опит за креативност предизвикаха негодувание със скандалните слогани. На фона на негативните реакции сякаш изгубиха смисъл образователната информация и данните, които са под слоганите.

“Като цяло идеята е... нелепа”, пише Петя Караиванова в страницата на “Направи го сега” във фейсбук. Останалите коментари са заключени от администраторите. Не липсват обаче статуси на хора, които оплюват инициативата в личните си профили.

“Важното е не децата и майките да имат права, важното е бройката им да е по-голяма - това е посланието на тази фалшиво позитивна кампания”, пише Силвия Недкова във Фейсбук.

“Около тази

организация и

кампаниите ѝ

има много

дебилни

послания,

пълно малоумие, популизъм и манипулации, но в края на краищата поколенията се сменят. Идват други жени и след десет години със сигурност няма да се зарадвам на внуче. Или да не се зарадвам. Внуците са работа на децата ми. Аз бих се радвала да са добре и щастливи и здрави”, пише една от основателките на сайта “Майко мила”, Елисавета Белобрадова.

Кристина Домозетова, която направи своя кампания, основана на една от визиите на проекта, публикува снимки, на които носи сутиен с чашка C, и написа:

“Тук съм, за да обявя на #иваниандрей, че:

1. Телата са си наша собственост, а не средство за демографска политика;

2. Децата не са аксесоар и стока;

3. Цинично е да говориш за по-висока раждаемост, когато здравеопазването и образователната система са на такова ниво и наблюдаваме ужасяващи престъпления, свързани с домашно насилие.

А, и нещо друго:

4. Чашката на сутиена е C за кратко. След две кърмения става чашка L as in LONG.”

Историкът Емил Джасим също реагира в дълъг пост във фейсбук: “А, и да не забравя - тая малоумна патриотарска реклама внушава, че бащинството прави един мъж привлекателен за кого? За други жени ли? А тая, на която авторът е направил вече дете? Или няма значение за бай Андрей, важното е да му е успеша кампанията”, пише той в част от публикацията си.

В страницата “Направи го сега” във фейсбук под картинките пише:

“Нашите герои представят идеята ни по иновативен и забавен начин, с което целим да стигнем по-лесно до младите и да мотивираме двойките, които се колебаят да имат деца.

Във визиите ще

забележите

здравословното

чувство за хумор,

присъщо за нас, с ненатрапчиви “знаци”, които ще накарат всички да се замислят по темата.”

“Предпочитаме да не го наричаме хейт, а дебат, защото има различни мнения, което е повече от нормално. Смятам, че това е голямата роля на една неправителствена организация - да създава дискусия и дебат по важните теми. И тъй като темата, по която ние работим, е раждаемостта, смятам, че сме си постигнали целта. Ние не сме държавата, не можем, за съжаление, да повдигнем детските надбавки, не можем да построим повече детски градини или да променим нещо кардинално в системата, но можем да предизвикаме дискусия, която да направи темата наистина важна и смятам, че сме го постигнали”, коментира Андрей Арнаудов пред “24 часа”.

“Много е важно обаче да се знае нещо - тази аутдор кампания е една пета от цялата ни кампания. Само че, докато някой не може да намери кусур на нещо в България, то не става достатъчно разпознаваемо”, добави той.

“Целта на кампанията е както всяка година да се запишат повече хора на нашия сайт napravigo.bg, като основният фокус тази година е да акцентираме върху това младите навреме да вземат решение кога да създадат дете и да не отлагат твърде дълго. Защото, колкото по-дълго отлагат, толкова по-възможно е впоследствие да имат проблеми със зачеването”, обясни Арнаудов. Той уточни, че тази кампания не е поръчана и платена нито от държавата, нито от някой фонд. “Ние вярваме в това, което правим, и ние сме си го платили”, заяви продуцентът и основател на “Движение за национална кауза”.

“Ние сме щастливи, че се породи този дебат, но нека не забравяме, че кампанията има още много части”, каза още Арнаудов.

Той припомни, че стотици хора са отговорили на проучването им какво трябва да се промени в законодателството и средата, за да се раждат повече деца в България. ДНК дари и 17 хил. лв. на най-популярната фондация, помагаща на хора с репродуктивни проблеми.

“Наши средства, не фондове или държавни пари”, уточни Андрей Арнаудов.