Политици и спортисти също в подкрепа на #роднотоМоренеедемоде

Политици и спортисти публикуваха снимки в социалните мрежи с хаштаг роднотоМоренеедемоде. Инициативата в подкрепа на български морски туризъм бързо набира популярност и само за броени дни редица популярни лица поставиха хаштагът на профилите си.

Представители на политиката се присъединиха към кампанията, която започна актьорът и режисьор Ники Илиев. Фотоси от родното Черноморие качиха Александър Иванов, народен представител и Михаела Иванова, общински съветник в Столичен общински съвет. Михаела Иванова публикува фотос от Златни пясъци, с отличителния знак на начинанието. Александър Иванов сподели кадър от плаж „Градина“, Созопол и към него добави, че се чувства фантастично и #роднотоморенеедемоде.

Станимир Христов, който е част от младежката структура на ГЕРБ, също качи в профила си снимка от българското Черноморие с текст „В подкрепа за българското черноморие,защото си е наше и трябва да го ценим! #роднотоморенеедемоде“.

Популярни спортисти станаха част от кампанията, като споделиха кадри от почивките си по родното крайбрежие. Галин Димов, председател на Българската конфедерация по кикбокс се включи с кадри от морския бряг, придружени с послание „Направете и вие по една красива снимка на родното море. Да подкрепим инициативата. #роднотоморенеедемоде“.

Президент на Българската федерация по бокс Красимир Инински, качи в социалната мрежа фотос, от който се разбира, че е в к.к. Слънчев бряг, а към него е добавил и отличителния знак на инициативата. Боксьорът Кубрат Пулев също се присъедини към инициативата. Той публикува снима от плаж в Свети влас. Към фотоса добави и текст „BULRAGIA is the best tourism destination all 4 season” и хаштага.

Кампанията е подкрепена и от добре познати лица от малкия екран. В профила на водещият на Нова телевизия Богомил Грозев има снимка, от която се вижда, че той е на плаж в Приморско. На нея той позира с майстор-готвача Андре Токев и е добавил отличителният знак- #роднотоморенеедемоде.

Начинанието, което показва красивото българско море набира скорост и освен известни личности много граждани се включват към инициативата за подкрепа на родния туризъм.